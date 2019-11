Kevesebb abortuszt végeznek a megyében

Maguktól tárulnak szét a kétszárnyas üvegajtók, amikor a Hetényi Géza Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályára érkezünk, mely ma már a vadonatúj C-épületben működik. A barátságos, európai kinézetű folyosókon, várókban mégis a legfontosabb, vagyis élet és halál kérdése dől el. A jelenleg az osztályt irányító dr. Jakab Tamás szülész-nőgyógyásszal, az osztály osztályvezető-helyettes főorvosával beszélgettünk az itt zajló szakmai munkáról.

– Mit tapasztal a művi terhességmegszakítással kapcsolatban? – kérdeztük dr. Jakab Tamástól, a Hetényi Géza Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának helyettes főorvosától. Csökken vagy nő ezeknek a beavatkozásoknak a száma?

– Örömmel mondhatom, amióta itt dolgozom, azaz 1985 óta folyamatosan csökken. Abban az időben, amikor idekerültem, a terhességmegszakítások száma megközelítette a szülések számát.

– Ez mit jelent számokban?

– Akkor még volt olyan év, amikor hatvan-hetvenezer ilyen beavatkozást végeztek országosan. 2018-as, friss adatok állnak rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban. Országosan a terhességmegszakítások száma 2017-ben 25 433 volt, 2018-ban háromszázzal kevesebb, 25 199. Az észak-alföldi régióban 2017-ben 9819, ami egy évvel később 9083-ra csökkent, vagyis az országos átlaghoz képest a mi régiónkban az átlagot meghaladóan csökkent a terhességmegszakítások száma.

– A Hetényi Géza Megyei Kórházban hány terhességmegszakítást végeznek évente?

– Tavalyelőtt 691-et végeztünk, tavaly pedig 660 volt a terhességmegszakítások száma osztályunkon. A születések száma ezerötszáz-kétezer körül alakul évente.

– A nem kívánt terhesség megelőzésének egyik módja az esemény utáni tabletta bevétele. Ezt nőgyógyász írhatja föl. Akinek nincs saját nőgyógyásza, hová fordulhat?

– A fogamzásgátlás és a terhességmegszakítás mind a negatív családtervezés kategóriába tartozik, melynek legdrasztikusabb módja az abortusz, a legkíméletesebb pedig a fogamzásgátlás. Ma már az országban minden nő találhat magának biztonságos terhességmegelőzési módot. A nem kívánt terhességet meg lehet előzni! A fogamzásgátló tablettát szakrendelőben írhatják fel. Az esemény utáni tabletta receptjét a kórházban akár ügyeletben is oda tudjuk adni annak, aki erre a módszerre szorul. Bár ezt szeretnénk elkerülni, mert egy nagy dózisú hormon bevétele egészen más, mint a megfelelő időpontokban, szakaszosan, napi lebontásban adagolt hormonok, melyek kíméletesebbek.

– Valóban vannak különböző fogamzásgátló módszerek, de előfordulnak nem várt helyzetek is. Nyilván az abortusznál kíméletesebb megoldás, ha valaki esemény utáni tablettát vesz be. Ennek felíratása hogyan történik itt, az ambulancián?

– Ha ide bejön egy ilyen problémával egy hölgy, az ambulancián jelentkezik. Munkaidőben az ott szolgálatban lévő szakdolgozóval találkozik, akinek elmondja a gondjait. Az asszisztens lehívja a szakorvost, aki odaadja a megfelelő receptet és elmondja, milyen teendői vannak, mire kell figyelni a gyógyszerrel kapcsolatosan. A mai esemény utáni tablettákat hetvenkét órán belül kell bevenni. Szeretném azt is elmondani, hogy ha hajnal egy órakor történik ez az esemény, akkor nem kell kettő órakor a nőgyógyászati ambulanciára sietni, elég reggel hét vagy nyolc órára.

– És ha péntek este történik az esemény?

– Akkor szombaton reggel is jöhet a páciens. A kórházban van ügyelet, ahol segíteni tudunk, ám nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy az ügyeleten azért más jellegű, komoly helyzetekkel, például császármetszéssel, méhen kívüli terhességgel is szembe kell nézniük a kollégáknak. Van olyan hétvégi ügyelet, amikor tizennyolc-húsz beteg is megfordul az osztályon.

– Visszatérve az abortuszok számának csökkenésére, mi lehet ennek az oka?

– Részben kicsit felvilágosultabbak lettek a hölgyek is, jobb a kommunikáció. Az iskolai védőnők prevenciós munkája is figyelemre méltó, a háziorvosi, szakorvosi tevékenység is. Azaz, jobban eljut az érintettekhez az üzenet, hogy a fogamzásgátlás mindenki számára hozzáférhető. Emellett ma már nagyobb eséllyel tartják meg a párok a megfogant gyermeket, köszönhetően azoknak a családtámogatási formáknak, melyek sok fiatal pár számára már elérhetőek.

– Általában melyik korosztály érintett a terhességmegszakításban?

– Van egy nagyon fiatal réteg, a húsz év alatti. Azok a fiatalok tartoznak ebbe a körbe, akik vakon bíznak abban, hogy „nem lesz ebből semmi baj, majd lesz valahogy”. Talán ők vannak többségben.

– A fogamzásgátló tabletták állami finanszírozása nem javíthatna tovább a helyzeten?

– Én azt mondom, hogy lenne ebben valami, többen hozzáférnének. Vannak olyan országok, ahol bizonyos korosztály ingyen hozzájuthat a fogamzásgátlóhoz. Lehet, hogy csökkentené a terhességmegszakítások számát. Ám ha nyolcezer forintot három hónapra leosztunk – ez egy átlagár – havi lebontással nem éri el a háromezer forintot havonta. Egy tabletta napi száz forintba kerül. Azt gondolom, hogy ha valaki ezt komolyan gondolja, és védekezni akar, azt nem tántorítja el ez az összeg. Aki komolyan veszi az életét, nem ezen fog spórolni. Mert ez pont ugyanolyan fontos, minthogy naponta megissza a kávéját, ami viszont több mint száz forint.

– Felröppent a hír néhány évvel ezelőtt, hogy vénymentesen ki lehet majd váltani az esemény utáni tablettát. Jelenleg ugyanis ezt szakorvosnak kell felírni. Mit gondol erről?

– Azt, hogy ez azért nem feltétlenül jó ötlet, mert el tudom képzelni, hogy van, aki ezt havi rendszerességgel alkalmazná. Vagy minden együttlét után. Bizonyos szintű konzultáció ugyanis elhangzik, amikor ilyen receptet ír fel az orvos. Például, hogy legalább egy bizonyos időn belül többet ne vegyen be. Ha ez kicsúszna a kontroll alól, akkor több nőgyógyászati szövődménnyel találkoznánk, mert nem jutna el a jó tanács az érintetthez.

– Milyen konkrét veszélyei vannak a túlzásba vitt esemény utáni tabletta használatnak?

– Leginkább az, hogy fölborítja a menstruációs ciklust, illetve vannak olyan kórképek, melyben nem feltétlenül szerencsés ezt a hormonkombinációt szedni. Vannak olyan krónikus betegségek, melyeknél a betegség állapotát súlyosbíthatja, vagy rejtett betegségek jöhetnek ki a hormon a hatására, ezért szükséges a szakmai kontroll.

– Azt lehet tudni, hogy körülbelül hányan fordulnak meg az ambulancián esemény utáni tabletta miatt?

– Osztályunkon hetente átlagban tíz esemény utáni tabletta receptet írunk fel, de vannak olyanok is, akik az SZTK- ba mennek be érte, vagy a saját nőgyógyászuk írja fel.

– Azok az orvosok és asszisztensek, akik itt, az ambulancián dolgoznak, milyen etikai norma szerint látják el a feladatukat? Hiszen leginkább bajban lévő hölgyek jelennek meg ezen a helyen.

– Azt gondolom, hogy létezik egy bizonyos viselkedési forma, mely általában elvárható egy egészségügyi dolgozótól.

– Tehát az, hogy adott esetben minősítsék az ott mondjuk receptért megjelenteket, nem fér bele.

– Ez abszolút nem fér bele. A szakma szabályai szerint eljárva, tudva azt, hogy ez egy lehetőség, mely a mi kezünkben van. A receptet oda kell adnunk, oda is adjuk. Inkább ilyen helyzetben találkozzunk vele, mint a műtéti előjegyzésben. Tehát én azt gondolom, hogy mint bármelyik szakmában, itt sem elfogadható, hogy az egészségügyi dolgozó megjegyzést tegyen. Nem azért jön az illető, és mi sem azért vagyunk, hogy véleményt mondjunk róla.

– Eddig a hölgyek felelősségéről beszéltünk, de mekkora szerepe van mindebben a férfiaknak, partnereknek?

– Úgy vélem, hogy egy kapcsolat kialakulásáért mindkét fél egyformán tesz, felelősen vagy felelőtlenül. Persze a végén csak egy marad: a nő. Jól jelzi a férfiak hozzáállását a dolgokhoz, hogy a Családvédelmi Szolgálathoz is csak öt-tíz százalékban kísérik el az állapotos nőt, műtétre pedig még kevesebben!