Megyénkben is lefékezte a diákmunkát a koronavírus

A korábbi években áprilisban már javában érdeklődtek a fiatalok a nyári diákmunkák felől, azonban a koronavírus-járvány az ő lehetőségeiket is jelentősen megváltoztatta. Jelenleg is jóval kevesebb munkából válogathatnak. Ahol pedig leállították a termelést és kényszerszabadságra küldték a főállású dolgozókat, ott a fiatal kezekre sincs most szükség.

– Ugyanúgy, mint a többi munka esetén, a diákmunka-kínálat is nagyon visszaesett. Ez minden területet érint, de legfőképp az autóipari, valamint az egyéb gyártási munkákat – számolt be róla Gulyás Csaba, a Meló-Diák szolnoki irodavezetője.

– Sok helyen a termelést is felfüggesztették, ezeken a helyeken a diákokra sincs most szükség, ahol pedig leépítések történtek, a diákokat küldték el legelőször. Március közepétől érezhető a járványhelyzet hatása. Mindezek ellenére azért van, ahol továbbra is keresnek diákmunkásokat, főként a kereskedelemben, élelmiszeriparban vagy állatok takarmányozására. A nagyobb autóipari gyártók azonban leálltak, így a beszállítóik is. Még a logisztika területe az, ahol számítanak a tanulók munkájára, de az is az élelmiszeriparhoz köthető – sorolta Gulyás Csaba.

Elmondta, a diákok egyébként érdeklődnek a lehetőségek felől, ha nem is akkora létszámban, mint korábban. Viszont nem válogatnak a feladatok között, lényegében mindegy, milyen munka adódik számukra. Felsőoktatásban és középiskolában tanulók egyaránt keresgélnek, utóbbiak olyan munkákat, ahol délután tudnak dolgozni. Tavaly ilyenkor már keresték a nyári munkákat is, ez most nem nagyon jellemző.

Gál József, a szolnoki székhelyű, de jászberényi irodát is működtető Diákmunka Központ elnöke is a diákmunka-kínálat számottevő csökkenéséről számolt be.

– Ágazatfüggő, hogy mennyire jellemző a visszaesés. Az ipari termelésben jelentős, hiszen legelőször a kölcsönzött munkaerőtől válnak meg legelőször, így a diákoktól is. Ez főleg a Jászságban figyelhető meg, hiszen itt nagyon sok ipari üzem található, a termelő cégeknek vannak beszállítóik, így sokkal nagyobb számban alkalmaznak diákmunkást. Most viszont legelőször a diákoknak mondtak búcsút, így szerencsétlen helyzetbe kerültek azok a tanulók, akiknek szükségük volt arra, hogy pénzt keressenek.

– Szolnokon kevesebb a nagy dolgozói létszámmal működő gyár, így a megyeközpontban inkább a kereskedelemben, esetleg adminisztratív területen foglalkoztatnak sok diákot. De mi is visszafogottabban állunk a közvetítéshez. Amint az iskolákat bezárták, mi sem tartottuk túl jó ötletnek a diákokat munkára agitálni. Maguk a diákok is jóval kevésbé próbálnak most dolgozni. Voltak persze az utóbbi időben is megkereséseink, de tömegével nem jelentkeztek. Adódnak azért munkák, irodai feladatok, akár komolyabb szakértelmet igénylő gyakornoki munkák.

Gál József kifejtette, arra számítanak, ha újraindul a termelés, akkor viszont először a kölcsönzött munkaerőt és a diákokat fogják munkarendbe állítani, és ha azt tapasztalják, hogy stabilizálódik a helyzet, akkor vesznek föl főállású dolgozókat. A tényleges nyári szünet idején pedig egyébként is jellemző, hogy diákokat állítanak be a szabadságukat töltő munkások helyett, és sok cégnél jellemző, hogy a munkatársak gyerekeit foglalkoztatják. De valószínűleg idén akkor is kevesebb diákot fognak foglalkoztatni…