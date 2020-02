Nyáron kezdik el felújítani a földvári művelődési házat

Felújítják a városi művelődési házat. Az intézmény leggyakrabban használt termeiben augusztusban kezdődhetnek a munkálatok.

Működik a településen egy helyi akciócsoport, ami civilekből, önkormányzati intézményekből, egyesületekből, vállalkozókból áll, így közösen pályáztunk. Az elnyert kétszázötvenmillió forintos keret egy részét – nyolcvanhatmillió forintot – a város közösségi tereinek felújítására fordíthatjuk – mondta Dobróka András intézményvezető.

A pályázat három éve húzódik, jelenleg az utolsó fázisban, a támogatói okirathoz szükséges hiánypótlásokat nyújtják be.

– A földszint és az első emelet egy részére költjük az összeget. A nagyterem a város egyik leglátogatottabb közösségi tere, itt festés, szigetelés, padlóburkolat felújítása zajlik majd, a fényerő-szabályozást is lehetővé tesszük, valamint, ha a rendezvény megkívánja, a felújítás után színezni is tudjuk majd a fényeket. A kialakuló nagyobb fogadótér kényelmesebbé teszi a közlekedést, megújulnak a mosdók, illetve az akadálymentesítés is a tervek között szerepel – részletezte Dobróka András. Majd kifejtette, hogy új oldalsó bejáratot is építenek, ahol a mozgáskorlátozottak felvonó segítségével juthatnak a művelődési házba.

– Eredetileg gőzmalomként üzemelt az épület, amit utoljára a hatvanas évek végén alakítottak át, így rejthet épülettechnológiai problémákat, amik növelhetik a munkálatok idejét, de a tervek szerint jövő tavasszal már a megszépült művelődési házba szervezhetjük a programjainkat – tette hozzá az intézményvezető.