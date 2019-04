Parkolási bakik: Karcagon sem fényesebb a helyzet

Ha vasárnap, akkor bizony parkolási gyöngyszemek a Szoljon.hu-n! Elérkezett az ideje az e heti szolnoki parkolási professzorok csokorba szedésének. Íme!

Olvasóink továbbra is nyitott szemmel járnak-kelnek a megyében, így egyre csak gyűlnek a parkolási bakik hírportálunk fiókjában. Következzen most négy elrettentő példa a sok közül.

Első fotónk a szolnoki Széchenyi István körút egyik boltjánál készült.

Olvasónk levelében azt írta, ez a sofőr valóban rendelkezik a mozgáskorlátozottak igazolványával, de ezt azért így mégsem lehet. Látható, hogy szándékosan nagyobb parkolóhely lett kialakítva az arra jogosult sofőröknek, ennek ellenére sem sikerült szabályosan leparkolni…

A második fotót szintén az egyik szolnoki bevásárlóközpontnál lőtte olvasónk.

Leveléből az is kiderült, a fotót egy pénteki délutánon készítette, amikor egyébként is dugig volt a parkoló, alig lehetett szabad helyet találni. Íme, ennek ez lehet az egyik okozója. Mert abban is biztosak vagyunk, hogy a képen látható példa nem volt egyedüli abban az időpontban sem. Ahogy soha máskor sem.

Harmadik képünk a Balogh Béla utcában készült, Szolnokon.

Olvasónk azt írta, hogy a sofőr rendszeresen a járdán parkol, sok esetben napokig is így hagyja az autóját. Természetesen itt nincsen olyan közlekedési tábla, amely megengedné az autósnak, hogy a járdára parkoljon, márpedig ennek hiányában ez a módszer egyértelműen szabálytalan. Ráadásul a kerekesszékes és a babakocsit toló anyuka meg kerüljön csak az úttesten. Vagy a bokorban…

A negyedik és egyben borítóképünket egy karcagi olvasónk küldte, a helyi Bajcsy-Zsilinszky utcáról.

Ezek szerint a szabálytalan parkolások szempontjából a „Nagykunság fővárosában” sem fényesebb a helyzet. A vonalon áll, az úttestre is kilóg, pont úgy néz ki, mintha éppen maga a parkolás zajlana, ám ez csak akkor lehetséges, ha önvezető autóról van szó, ugyanis a kormánynál az ég világon senki sem ül.

Ha Ön is lát hasonló parkolási remeket, ne habozzon, küldje el nekünk a szoljon@szoljon.hu email címre, továbbra is várjuk olvasóink fotóit.