Szolnoki étterem hozta el a pálmát a főzőversenyről

Az idei évben Európa Gasztronómiai Fővárosának nyilvánított Nagyszebenben tizedik alkalommal tartották meg a Hungarikum Napokat július első hétvégéjén. A HÍD-Szebeni Magyarok Egyesülete szervezésében megvalósuló jubileumi rendezvény díszvendége Szolnok volt, sőt, a főzőversenyről is szolnoki résztvevő hozta el a pálmát.

Első nap az ASTRA Múzeum Skanzenjében Magyarország, Szerbia és Románia összesen 32 versenyzője készített bográcsos ételeiket, a Hotel Tisza Étterem csapata, Buzsáki Barnabás étteremvezető irányításával, a hungarikumként számon tartott Tiszai halászlét készítette el, melyet a szűri maximális pontszámmal jutalmazott, így az étterem az első helyen végzett. A gasztronómiai alkotás egyébként sikert aratott a közönség körében is, mivel ők fogyaszthatták el.

Másnap a séfek bemutatóján Buzsáki Barnabás is részt vett, Alföldi gulyást és halászlét készített. A feladat az volt, hogy magyaros ételeket kellett készíteni, így bográcsban készült kakasherepörkölt sertés körömmel, marhapofa pörkölt, karcagi birkapörkölt, öreglebbencs, birkagulyás káposztával, mogyorós nudli, székelykáposzta és birkagulyás is.

A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Civil Információs Centrum (CIC) címbirtokosa, kiemelkedően fontos feladatként kezeli a civil szervezetek közötti magyar-külhoni-magyar kapcsolatok fejlesztését. Huszonhárom határon túli magyar partnerszervezettel ápol jó kapcsolatot, különösen a HÍD-Szebeni Magyarok Egyesületével, mellyel 2014 óta valósít meg közös szakmai projekteket. A Hungarikum Napokon a Contact Mksz a főszervező munkáját segítő partnerszervezetként vett részt.

A határon túli rendezvény Thália Színházban tartott megnyitóján Fejér Andor, Szolnok alpolgármestere is kiemelte, hogy Szolnok város kiemelkedően támogatja a civil szervezeteket, a megyei CIC és a házigazda egyesület pedig több komoly eredményt elért projektjeihez is hozzájárult.

A főzőversenyen elért siker is öregbítette Szolnok hírnevét, és hozzájárul ahhoz is, hogy határon túl is mind többen megismerjék a várost és gasztronómiai értékeinket.