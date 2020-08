Újabb vöröskeresztes díjat kapott Fegyvernek városa

A Magyar Vöröskeresztet országos vezetősége év támogatója díját vette át Tatár László polgármester a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatójától, Juhász Évától.

A Vöröskereszt nyári táborának záró eseményeként adták át a díjat. A gyerektábor résztvevői rövid műsorral kedveskedtek, majd megnyílt a munkáikból összeállított rajzkiállítás. Az ünnepség a helyiek adományaiból, a Karitász önkéntesei által bográcsban főzött paprikás krumpli ebéddel zárult.

– Fegyvernek városa a Vöröskereszt helyi szervezetének több mint egy évtizede tartó folyamatos támogatásával érdemelte ki ezt a díjat – mondta el Juhász Éva.

– Nagyon sokféle képen nyilvánul meg a Vöröskereszt munkájának segítése, például a város állja a véradó donorok megbecsülését ajándékkal, a többszörös véradóknak rendszeresen ünnepi vacsorát tartanak, vagy szállítójárművet biztosítanak adományszállításhoz – sorolta a megyei igazgató.

– Évtizedes múltra tekint vissza a város nagyon jó kapcsolata a Vöröskereszttel. Kiegészítjük egymást. Szociális jellegű ételosztást tartanak rendszeresen heti kétszer negyven család számára – mondta Tatár László polgármester.

– Úgy vélem, lakosságarányosan aktívabbak vagyunk, mint más települések. Kilencven-száz véradó szokott lenni 6700-as lakosságszám mellett. A felelősség, önzetlenség segíteni akarás jellemzi a véradók és az önkéntesek segítségét. Tisztelet és köszönet illeti őket – jelentette ki.

A aktivitást erősíti a széles körű helyi közösségi élet is. A már most is működő íjászok, lovasok, a sportkörben végzett foci, kézilabda, birkózás, a művészeti csoportok, táncosok, színjátszók mellett ízőrző klub fog működni hamarosan a volt tankonyhában. A mostani eseménynek is helyet adó épület ugyanis valaha, megszűnéséig szakiskola volt. A közelmúltban, míg megépült az új intézmény, ideiglenesen óvoda lett. Mivel az évet már ott kezdik az ovisok, a következő funkciója részben a Vöröskereszt helyi tevékenységéhez is kapcsolódni fog. Most a táborozók vették birtokukba, de ide kerül a véradás, valamint az adományosztás és állandó irodát is kialakítanak.