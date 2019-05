Újravizsgálják a szedett gombát a szolnoki piacon

Jó hír a gombászoknak, hogy a kényszerű szünet után ismét vihetik bevizsgáltatni a begyűjtött kalaposokat a szolnoki vásárcsarnokba. Az időjárás is kedvez a gombák fejlődésének, javában lehet gyűjtögetni. Ám egy ideig szünetelt a gombavizsgálat a szolnoki piacon, a gombák gyűjtéséről, forgalomba hozataláról szóló, április közepétől megszigorított jogszabályok miatt ugyanis technikai változtatásokat kellett végezni.

– A gombavizsgáló helyiséget az új rendeletnek megfelelően át kellett alakítanunk, és amíg a munkálatok zajlottak, nem tudtuk fogadni a gombászokat – mutatta az új vizsgálót Dóra László, a vásárcsarnokot működtető Szollak Kft. részlegvezetője. –

Gombafajtákat bemutató információs táblákat is kellett még csináltatnunk. A rendelet szerint magánhasználatra csak két kiló gomba szedhető közterületről, állami erdőből, ezért egy mérleget is be kellett állítanunk.

A technikai munkát késleltette a rendelet értelmezésének nehézsége is, nem minden pontja volt egyértelmű, így az átalakítás előtt egyeztettem más megyében dolgozó kollégákkal is. Most már minden feltétel adott, lehet hozni a gombákat, csak azt kérjük, hogy a bejáratnál is feltüntetett vizsgálati időben jöjjenek.

Berta Mónika gombaszak­ellenőr kedd és hétvége kivételével 9-től 10 óráig várja a gombászokat. A jogszabály-módosítás a vizsgálatot is érinti, megnövekedtek az adminisztrációs terhek. Míg korábban csak a piacon árult gombát kellett dokumentálni, most a saját felhasználásra szedettet is nyilván kell tartani. Legtöbben pedig maguknak szedik.

– Először egy négyoldalas adatkezelési tájékoztatót kell kitölteni – ismertette a vizsgálat menetét Berta Mónika. – Aztán megvizsgálom a gombát, elmondom, hogy amit hozott, az ehető-e vagy rossz, illetve feltételesen ehető. Elmagyarázom, miért dobom ki a gombát. Utána elkérem az illető lakcímkártyáját, felírom a nevét, lakcímét, a vizsgálat dátumát, a hozott gombák fajtáját.

– Megmérem a súlyukat is. Mindezt fel kell tüntetni a gombanaplóban, és azt alá is kell íratni az illetővel. Ha valaki netán nem akarja az adatait megadni, akkor nem tudok felelősséget vállalni a gombáiért – magyarázta Mónika.

Az időjárás most kedvez a gombáknak, melyeket megyénkben is igen sokan gyűjtenek. Legtöbbet sárguló csiperkéből, ízletes csiperkéből, mezei szegfűgombából visznek bevizsgáltatni.

– Nagyon kell figyelni a szedésnél, most például a mérgező susulykára, mert azt könnyű összetéveszteni a szegfűgombával – figyelmezteti a gyűjtögetőket Mónika. – Sok a döggomba is. Fontos, hogy lehetőleg fajtánként elkülönítve, külön-külön papírzacskóba gyűjtsék a gombát, mivel ha csak egyetlen mérges gomba is akad az ehető fajták között, az összeset ki kell dobni.

– Vannak feltételesen ehető gombák is, a szabályok szerint azt nekem szintén el kell koboznom, hiszen ha például csak húsz perc főzés után fogyasztható, én nem tudom garantálni, hogy ő tényleg így használja-e fel.

Az újszászi Vidák Józsefné őstermelő rendszeresen árul gombát, 40 éve kínálja a kalaposokat. Szívfájdalma, hogy szombaton nincs gombavizsgálat, pedig ő akkor is szeretne hozni.

A tiszajenői Gulyás Zoltán és családja is rendszeresen gombászik, a falu 30–40 kilométeres körzetéből gyűjtik a különböző fajtákat. – A szezon a kucsmagombával kezdődik, de az ritka. Aztán jön a szegfűgomba, a tinóru, az őzlábgomba, bár ez utóbbi nincs mindig tavasszal. Idén kedvezett neki az időjárás, míg tavaly egész évben nem volt – mutatta kínálatát.

Nem mindenki együttműködő

– Fontos, hogy a gombászok fogadják el a gombaszakellenőr véleményét, és csak az forduljon hozzánk, aki tudomásul veszi a vizsgálat eredményét – hangsúlyozta Dóra László. – Tavaly is voltak már ebből problémák.

– Olyan is előfordult, hogy valaki kikapta a kukába dobandó gombát szakellenőrünk kezéből, hogy márpedig az jó, s azzal elment. Egy óra múlva pedig már fent volt a neten, hogy most ette meg a gombát, finom volt, de, bezzeg kellett volna a „kis piszok” gombavizsgálónak is – idézte fel a sajátos esetet.

Sokan nem akarják tudomásul venni, hogy vannak határesetek, amikor szabály írja elő, hogy el kell venni a gombát.