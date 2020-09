Az óceánon túl is hazájáért szaval a kevi Finta Ilona Vanda

Túrkevei származású induló is képviselteti magát a Nemzeti VERSenyen, amelyet az internet segítségével bonyolítanak a szervezők. Finta Ilona Vanda a közismert Finta Sándor dédunokája. Ugyan élete úgy alakult, hogy az Egyesült Államokban, Kaliforniában telepedett le, ám szíve szülőföldjéért dobog, nem volt számára kérdés, hogy induljon a versenyen. Szinte azonnal a középdöntőbe került, amelynek különleges feladata egy versklip készítése volt. Ilona, Weiner Sennyey Tibor Magyarország című alkotását szavalta el.

– Először jelentkezett vagy már korábban is szerencsét próbált ezen a versenyen?

– Idén jelentkeztem először. A dolgos hétköznapok egyébként is ritkán adnak alkalmat arra, hogy a hőn szeretett művészetekkel foglalkozzak. Több, mint húsz éve költöztünk Túrkevéről Kaliforniába a szüleimmel, azóta két otthonom van: Magyarország és az Államok. Képzőművész és nyelvész diplomáimat kint szereztem, ám sok éve az egészségügyben dolgozom. Szabadidőmben a festészetnek, szobrászatnak, színháznak, táncnak, zenének hódolok. Büszke vagyok a dédapám és fivérei munkásságára, örömmel tölt el, hogy a kevi Finta Múzeumban ma is láthatók az alkotásaik.

– Mesélne egy kicsit a megméretésről?

– Komoly szakmai zsűri minősíti a szavalókat. A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesületének művészei, szakemberei ők. Bakos-Kiss Gábor Jászai Mari-díjas színművész, rendező, Lutter Imre Radnóti-, Bánffy és Wlassics-díjas előadóművész, producer

Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas színművész. Továbbá Szabó László Ki viszi át a Szerelmet-díjas kommunikációs szakember és Wiegmann Alfréd Radnóti- és Nívó-díjas rendező. Ám a közönség is továbbjuttathatja a kedvencét. Nagy öröm számomra, hogy az első százharmincnégy abszolút továbbjutó között lehettem. A verseny középpontjában egyébként a rendszerváltozás és a kapcsolódó témájú versek állnak. Emellett a kétszázhúsz éve elhunyt Vörösmarty Mihály lírája is központi szerepet kapott. Továbbá teret adnak a klasszikus és kortárs magyar irodalom szabadon választott verseinek is. A nevezők három fordulón keresztül versenyeznek: az első kettő online zajlik. A harmadikat a tervek szerint a Nemzeti Színházban rendezik majd, közönség előtt, online tévéközvetítéssel. Persze amennyiben a vírus nem írja át a forgatókönyvet.

– Ön tehát sikeres továbbjutóként elkészíthette a versklipet. Milyen helyszíneken vették fel a szavalatát?

– Szülővárosomban, Túrkevén, valamint Nagykovácsin, a Zsíros- hegyen, Pest megyében. Néhány filmkocka a kaliforniai óceánt is megmutatja.

– Meddig tartott a forgatás, kik segítették a folyamatot?

– A kevi jeleneteket júliusban vettük fel, két nap alatt. Augusztusban Nagykovácsin folytattuk a munkát, egy hétvége alatt végeztünk. A felkészülés és a vágás tartott a legtovább. A segítségem Havancsák Gyula, kevi származású alkotóművész volt, aki nem mellesleg igen tehetséges rendező, vágó és „cameraman” is. Vachler-Tóth Ibolya, szintén kevi gyökerekkel rendelkező filmes konzultáns közreműködésére szintén számíthattunk. Emellett hálás vagyok Túrkeve városának és a Túrkeve Televíziónak. Egy ilyen kisfilm elkészítése komoly feladat, igazi csapatmunka. Sőt! Maga a versmondás is, hiszen ahhoz, hogy jól adjuk át szó szerint ízeire kell szednünk, értelmeznünk, beleélnünk magunkat. A mű „kizsigerelésében”, értelmezésében Vachler-Tóth Ibolya és Takács Mihályné segédkeztek.

– Mikorra várható a videók értékelése?

– Szeptember végén számítunk az eredményhirdetés. Izgalmas kivárni, de maga a részvétel, a versklipforgatás, a felkészülés, a szavalás még nagyobb élményt jelentenek! Azt hiszem ez is olyan helyzet, amelyre illik, hogy az utazás élvezetesebb, mint a célba érés. A magyar nyelv egyszerűen egy csoda, az emberi létünk pedig varázslat. A gondolatok íve az irodalmon keresztül generációkat átszelve színesíti már így is gyönyörű jelenünket. Hiszen az, még ha nehézségekkel tarkított is.