Cikkünk frissül!

Az ukrán ellentámadás folytatódik

Az amerikai központú Háborúkutató Intézet (Institute for Study of War - ISW) szerint az orosz erők „közelgő vereséggel” nézhetnek szembe az északkeleti kulcsfontosságú Lyman városában, miközben az ukrán katonák folytatják ellentámadásukat az ország keleti részén. Az ISW orosz jelentésekre hivatkozva azt mondta, hogy az esetleges siker lehetővé teszi az ukrán csapatok számára, hogy „orosz állásokat fenyegessenek a nyugati Luhanszk” régióban. Alekszandr Petrikin, a város oroszbarát vezetője elismerte, hogy a helyzet „nehezebbé” vált a területet megtartani próbáló orosz erők számára.

Orosz forrás térképei a donbaszi frontokról:

Forrás: Rybar / Telegram

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 29-én az ukrán-magyar határszakaszon 7078 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5632 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 293 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől 2022. szeptember 29-én 189 ember, köztük 51 gyermek érkezett Budapestre vonattal – tájékoztatott a rendőrség.

Figyelmeztetés az ENSZ főtitkárától

Az ENSZ-főtitkár figyelmeztette Oroszországot, hogy az ukrán régiók annektálása „veszélyes eszkalációt” jelentene, amely veszélyezteti a térség békéjének kilátásait. António Guterres kijelentette, hogy a Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja régiók annektálásáról szóló döntésnek „nem lenne jogi értéke, és elítélendő”.

Putyin köztes lépése

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön aláírta azokat a rendeleteket, amelyek megnyitják az utat a megszállt ukrajnai Herszon és Zaporizzsja régiók formális Oroszországhoz való csatolásához. A Kreml által nyilvánosságra hozott rendeletek szerint Putyin független területként ismerte el a két régiót. Ez egy közbenső lépés ahhoz, hogy Putyin végrehajthassa tervét, amely szerint pénteken bejelenti, hogy a régiók Oroszország részei.

A klímaváltozásra is hatással lesz Északi Áramlat sérülése

A megsérült Északi Áramlat vezetékekből kiszabaduló metán több éghajlatváltozást okozó gázt lövell ki a légkörbe, mint bármely korábbi ismert esemény. Minden bizonnyal ez lesz a legnagyobb ismert gázszivárgás, amely rövid időn belül bekövetkezik. Még nem tudni, hogy pontosan mekkora a kár, de a kutatók szerint ennek az erős üvegházhatású gáznak a hatalmas csóvái jelentős negatív hatással lesznek az éghajlatra. A metán gyorsabban tűnik el a légkörből, mint a szédioxid, de gyorsabban is melegíti fel a Földet. Tudósok becslése szerint a csővezetékből kibocsátott összes metán fele eléri majd a légkört. A kutatók szerint a Balti-tenger élővilága azonnal megérzi a változást, a vízbe jutó vegyi anyagok miatt a térségben jó időre el kell felejteni a halászatot.

Az Egyesült Államok több pénzt és fegyvert ígér

Az Egyesült Államok demokrata és republikánus képviselői csütörtökön azt mondták, hogy továbbra is pénzzel és a fegyverekkel támogatják Ukrajnát az orosz invázió elleni harchoz, elítélve Moszkva négy ukrán régió annektálási tervét. A szenátus december 16-ig elfogadta a szövetségi kormány finanszírozásáról szóló törvényjavaslatot, amely 12,3 milliárd dollár katonai és gazdasági segélyt küld Ukrajnának. A törvényjavaslat, amelyet a képviselőház pénteken fogad el, felhatalmazza Joe Biden elnököt arra is, hogy akár 3,7 milliárd dollárt is lehívjon az Egyesült Államok készleteiből származó fegyverek Ukrajnának történő átadása érdekében. Lindsey Graham republikánus szenátor azt mondta, hogy „nagyon világos jelzést akar küldeni”, hogy több gazdasági és katonai segítséget küldenek Ukrajnának, amikor a Kongresszus a november 8-i félidős választások után visszatér Washingtonba.

Ukrán foglyokat szabadítottak ki

„Ma további hat állampolgárunkat sikerült kiszabadítanunk az orosz fogságból. Hálás vagyok mindenkinek, aki ezt a munkát támogatja!” – mondta éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Azt nem részletezte, hogy fogolycsere keretében történt-e az ukránok kiszabadítása, ahogy azt sem, hogy civil vagy katonai foglyokról beszélt-e.