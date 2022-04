Elszámították magukat 7 órája

Elfogytak a Jobbik szavazói, megszűnhet a párt

A baloldal elképesztő választási bukását követően megindult a bűnbak keresése a pártok között, az egyik jelölt pedig Jakab Péter lett, aki gyakorlatilag végighazudta elnökségét. Először elhitette szavazóival, hogy nem köt szövetséget Gyurcsány Ferenccel, majd azt, hogy ő is a nép embere, később bemesélte, hogy vidéken a Jobbik a legerősebb baloldali párt, közben paktumot kötött Gyurcsánnyal, most pedig kétségbeesetten próbál minden felelősséget hárítani. Gyurcsány bohóca négy év leforgása alatt tönkretette a legerősebb baloldali pártot, elveszíthetett 700-800 ezer szavazót, így most már Gyurcsánynak nincs is rá szüksége. 2024-ben, az EP-választáson bőven öt százalék alatt maradhat a Jobbik, ez pedig a párt végét jelentheti.

Volner János, volt jobbikos politikus még tavaly novemberben beszélt arról, hogy Jakab Pétert "belülről fogják kicsinálni". A baloldal választási bukását követően meg is indult a bűnbak keresése, a legtöbben pedig Márki-Zay Péter mellett a Jobbik jelenlegi elnökét, Jakab Pétert hibáztatják, mivel úgy tűnik, a Jobbik 2018-as szavazói (vagy legalábbis nagy része) nem mentek el az összefogásra szavazni. Jakab Péter 2020 márciusában még azt nyilatkozta a HVG-nek, hogy nem fog Gyurcsány Ferenccel egy listán szerepelni, azonban alig egy évvel később már a bukott miniszterelnök szövetségese lett, azóta pedig, ahogyan Vona Gábor, a párt korábbi elnöke fogalmazott, a DK-s szavazók egyfajta "mini Feriként" tekintenek rá. Vagyis a legtöbben Jakabot Gyurcsány Ferenc egyfajta politikai klónjának gondolják. Ezt minden bizonnyal a Jobbik szavazói is észrevették, akik a Gyurcsány-show kezdete óta fokozatosan fordultak el a párttól. A Jobbik a 2018-as választásokon még 26 képviselőt küldött az Országgyűlésbe, közel 1,1 millióan szavaztak rájuk. Ezt követően viszont a Jobbik fokozatosan tolódott tovább balra, aminek mostanra az lett az eredménye, hogy 2018-hoz képest 700-800 ezerrel kevesebben szavaztak rájuk. Persze a Jobbik totális szétesése nem most kezdődött, a többlépcsős pártszakadás miatt a 26 képviselőjükből a ciklus végére már csak 17 maradt, A helyzet mostanra tovább romlott, a választásokat követően úgy tűnik, hogy mindössze 9-en fognak beülni a Parlamentbe a Jobbik színeiben, vagyis négy év leforgása alatt a párt frakciója majdnem egyharmadára csökkent. A Jobbik ráadásul - egyetlen pártként a baloldali összefogásból - egyetlen egyéni körzetet sem nyert. Pedig folyamatosan azt hangoztatta, hogy vidéken és a kisebb településeken a pártnak hatalmas szavazóbázisa van, így az ország vidéki része csak velük nyerhető meg. Legalábbis ezzel a mesével sikerült csatlakozniuk a baloldali koalícióhoz. Ugyan 2018-ban sem teljesítettek túl jól az egyéni körzetekben, de akkor legalább egyet meg tudtak nyerni, ráadásul úgy, hogy akkor még nem volt összefogás. Akkor Pintér Tamás tudta elvinni a Dunaújváros központú Fejér megyei 4-es számú körzetet. Jakab Péternek azonban négy év alatt sikerült teljesen lebomlasztania a pártját. Jakab Péter már az előválasztási színjáték alatt is csúfos kudarcot szenvedett, ez viszont egyáltalán nem volt meglepő, hiszen a DK és a Jobbik paktumot kötött, Jakab pedig ennek keretében magára öltötte a bohóc szerepét. Jakab megválasztásának pillanatától folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy szükség van a baloldali összefogásra, amely eredetileg éppen Gyurcsány Ferenc ötlete volt. A Jobbik elnöke mindent megtett annak érdekében, hogy Gyurcsány hű beosztottja legyen, még akkor is, ha ez pártja bukásába kerül. Tisztán látszott, hogy Jakab egyetlen célja megvalósítani Gyurcsány Ferenc politikai terveit. Az is nagyon beszédes pillanat volt, amikor Jakab a baloldali összefogás hivatalos bejelentésekor éppen Gyurcsány mellett foglalt helyet. Ezt követően ismét bizonyította a hűségét, amikor kiderült, hogy a Jobbik nagy meglepetésre az előválasztáson nem minden körzetben indított saját jelöltet, nyilvánvalóan a DK javára léptek vissza. Jakab tehát háttérbe tolta politikusait annak érdekében, hogy Gyurcsány pártja minél több egyéni körzetben nyerhessen az előválasztáson. Később a Jobbik-DK szövetség még szorosabbá vált, a Jobbik számos körzetben támogatta Gyurcsány Ferencék jelöltjeit. Sok Jobbik-szavazót és -politikust is hideg zuhanyként ért mindez, főleg annak fényében, hogy Jakab új pártelnökként, közvetlenül a tisztújító kongresszus után még arról beszélt, hogy nem tud közösséget vállalni Gyurcsány Ferenccel. Jakab az előválasztási cirkusz alatt a Parlamentben folyamatosan bohóckodott, egy alkalommal performanszát követően egyenesen a széke mellé ült. Gyurcsány Ferenc számára Jakab a tökéletes szolga és a tökéletes bohóc is volt egyben. Miközben folyamatosan szállította a szavazókat a DK-nak, a Jobbik, amely a legerősebb ellenzéki párt volt négy éve, teljesen meggyengült, ami szintén Gyurcsány számára volt kedvező, hiszen így mostanra senki miatt nem kell aggódnia a baloldalon. Jakab azzal, hogy Gyurcsány szövetségese lett, elüldözte a Jobbik szavazóinak kétharmadát, akik pedig maradtak, azok már szívesen szavaznak a DK-ra. Jakabot ráadásul a baloldalról egyre élesebb támadások érik, amelyek jól jelzik, hogy ki akarják rakni a Jobbikot az összefogásból. A folyamatos kritikák és Jakab hibáztatása előkészíti a terepet arra az elkerülhetetlen pillanatra, amikor megszabadulnak a bohóctól. Legkésőbb a 2024-es EP-választás lehetőséget ad erre. Mindezt már Gyurcsány Ferenc sem bánja, hiszen Jakab elvégezte feladatát. Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik elnöke leadja szavazatát a miskolci Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án (MTI/Czeglédi Zsolt)

