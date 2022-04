Noha az új megbetegedések esetszáma jelentősen csökkent Magyarországon, nem feledkezhetünk meg az alapvető higiénia fontosságáról. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az őszi hónapokban a koronavírus-járvány újabb hulláma érheti el a kontinenst, ami ellen kizárólag preventív megoldásokkal védekezhetünk. Noha rekordgyorsasággal készült el a COVID-19 elleni oltóanyag tesztváltozata, a tényleges használatra legalább egy évet várnunk kellett. A relatív széleskörű átoltottság ellenére nem zárhatók ki az újabb járványhullámok, különösen azokban az időszakokban, amikor tényleges védettséggel a populáció kisebb része rendelkezik.

Az Egészségügyi Világszervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés legfőbb „eszköze” továbbra is az alapos kézmosás és a távolságtartás. Mindemellett egyre többen használnak kézfertőtlenítő készítményt. Ez utóbbi alternatív megoldásként szolgálhat azokban az esetekben, amikor nincs lehetőségünk szappanos kézmosásra.

Szakemberek arra is felhívják a figyelmünket, hogy szappanos kézmosás alapvetően szükséges még abban az esetben is, ha kézfertőtlenítőt használunk. A két megoldás más-más módon járul hozzá a higiénia biztosításához, ezért mindkettőre szükség van. Szappanos kézmosás során tulajdonképpen eltávolítjuk a kórokozókat, illetve azt a természetes zsírréteget, ami tökéletes táptalajt képes biztosítani a baktériumok és vírusok számára. Ezzel szemben a kézfertőtlenítő készítmények egyszerűen megölik a kórokozókat.

Tehát mindkét megoldás rendkívül hasznos, de odafigyelést igényelnek. A szappanos kézmosást legalább 30 másodpercen keresztül kell végeznünk, kellő alapossággal megtisztítva a teljes bőrfelületet. A kézfertőtlenítők esetén is fontos a szer megfelelő felvitele, de további szempontokra is oda kell figyelnünk! A legtöbb készítmény hatóanyaga az alkohol, de csak abban az esetben képes megfelelő fertőtlenítő hatást biztosítani, ha ennek koncentrációja legalább 60 százalékos. Sajnos a kórokozók rendkívül jól alkalmazkodó létformák, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű készítményt használjunk egy-egy fertőtlenítés során, máskülönben rezisztenssé válhatnak és túlélhetik a további kézfertőtlenítéseket is.

A kézfertőtlenítő készítmények tehát kiváló segítséget jelentenek minden esetben, amikor nem tudunk szappannal kezet mosni; használjuk őket tömegközlekedési eszközökön, üzletekben és gyakorlatilag bárhol, ahol érintenünk kell tárgyakat. Emellett továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő távolságtartásra. Ez nem minden esetben lehetséges, azonban a szájmaszk használata hatékony védelmet biztosít a fertőzések terjedésének megakadályozásában. Kiemelten fontos lehet a gyorstesztek megfelelő használata is, amire vonatkozóan a Gazdasági Versenyhivatal javaslatokat fogalmazott meg.

A nyári időszak tökéletes lehetőséget biztosít az immunrendszerünk erősítésére. Nyaranta megfelelő táplálkozás esetén elegendő mennyiségű C- és D-vitamint juttatunk a szervezetünkbe, az őszi időszaktól kezdve azonban érdemes készítmények formájában is magunkhoz venni ezeket. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a megfelelő folyadékbevitel mennyire meghatározó az egészségünk megőrzése érdekében; fogyasszunk naponta legalább másfél liter folyadékot, lehetőleg szénsavmentes vizet. Az erős ellenállóképesség megőrzése érdekében aludjunk eleget, hiszen a szervezetünk ebben az állapotban képes regenerálódni leginkább. És ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról sem!