De nemcsak a tanácsaikra érdemes odafigyelni, hanem a lakberendezési szokásaikra is! Ezeket jobban megnézve pedig rájöhetünk, hogy jó párat még ma is alkalmazunk – sőt, egy divatirányzat is épül rá!

Grandmillenial, egy régi-új irányzat

2022-ben szerzett magának ismertséget az úgynevezett grandmillenial divatirányzat a lakberendezés terén. Ennek lényege, hogy az enteriőrök szerelmesei a nagyszülők otthonát, a hagyományokat, a klasszikusan múltbéli belsőépítészeti megoldásokat veszik alapul. Ezeket csempészik be a saját modern környezetükbe, ezzel egy eklektikus, mégis egységes és elképesztően divatos elegyet alkotva. Innen jön az elnevezés is: a grand a nagyszülőkre utal, a millenial pedig azokra a fiatalokra, akik újra divatba hozták a korábbi generációk gyakorlatait.

7 lakberendezési trend nagyanyáink korából

Nézzük, hogy melyek azok a kisebb-nagyobb belsőépítészeti részletek, amelyeket a grandmillenial követői újra divatba hoztak, és amelyekkel érdemes nekünk is közelebbről megismerkedni.

Gazdag virágminta

Legyen szó függönyökről, tapétákról, bútorokról vagy bármi másról, a gazdag virágminta egész egyszerűen nyerő volt a nagymamáink korában. Voltak hagyományosabb minták, de ornamentális fajtákkal is találkozhattunk bőven.

A különböző gazdagon díszített elemeket jellemzően nem egyszínű dolgokkal párosították, nem féltek a stílusok, motívumok keveredésétől!

Vitrázs függöny

A közös főzések emlékeit idézhetik fel bennünk a különleges vitrázs függönyök. Ez a megoldás több szempontból is előnyös: részben korlátozza a ki- és belátást, kedves hangulatot teremt, miközben megidézi nagyanyáink konyhájának vagy atmoszféráját. Szerencsére még ma is népszerű függönytípusnak számít, így többféle méretben, stílusban és mintával beszerezhetjük.

Hímzett részletek

Régebben a nők helyzete egészen más volt, mint manapság – ezt nem is kell különösebben magyarázni. Számtalan olyan elfoglaltság létezett, ami kifejezetten a „gyengébbik nemé” volt, és a hímzés is ezek közé tartozott. A konyhát vagy a nappalit gyakran díszítették hímzett faliszőnyegekkel vagy kisebb kézimunkákkal. Manapság ez a szokás is reneszánszát éli, több magyar kreatív fiatal is elkezdett ilyen díszítőelemeket, pólókat, kiegészítőket gyártani.

Tányérok a falon

Ha már dekoráció: régen hatalmas népszerűségnek örvendett az, ha díszes tányérokat fúrtak fel a falra. Ezzel a gyakorlattal ma sem nyúlhatunk mellé! Persze ha szeretnénk friss hatást elérni, akkor kombináljuk modern dekorációs elemekkel és textilekkel, de az alapötletet mindenképpen érdemes átültetni!

Tálalószekrény

Biztosan mindannyian emlékszünk arra a szekrényre a nagymamáék ebédlőjében, amihez gyerekként nem szabadott hozzányúlnunk, hiszen telis-tele volt törékeny tányérokkal, poharakkal és üvegtálakkal. Kicsivel később aztán, amikor elkezdtek minket bevonni a házimunkába, és megkaptuk az ebéd előtti terítés feladatát, már kicsit közelebb kerülhettünk ezekhez az üveges vitrinekhez. Ezek a szekrények nemcsak hasznosak, de igen mutatósak is, így nem csoda, hogy még mindig nagy divatjuk van. Ma már számtalan stílusban – például vintage, letisztult svéd, klasszikus – megtalálhatjuk a lakberendezési üzletekben.

Különleges keretek

A nagyszülők otthonában valahogy mindig került a falakra valamilyen művészeti alkotás – vagy éppen bekeretezett családi képek. Ezek közszemlére tételének pedig igencsak megadták a módját! Általában mutatós, gazdagon díszített, aranyozott keretekbe tették ezeket, hogy ne csak magát az alkotást vagy fotót csodálhassák meg a vendégek. Ma még mindig szintén szívesen alkalmazzuk ezeket a lakás üres falain. Ha még trendibb megoldásra vágyunk, valamilyen modernebb stílussal is kombinálhatjuk őket, a hatás nem marad el!

Színes, mintás poharak

Apróságnak tűnhet, de fontos részlet a pohárkészlet is. Természetesen háztartása válogatja, de aligha találunk olyan nagyszülők által lakott otthont Magyarországon, ahol nincsenek színes, mintás poharakból álló készletek. Apró, arany virágok, narancssárga árnyalatú üvegek és társaik – ugye mindenki emlékszik ezekre? A nagyobb lakberendezési és dekorációs tárgyakat kínáló áruházak biztosan, ugyanis ők is előszeretettel építik be ezeket a kínálatukba.

Behódolunk?

Ha mi is szeretnénk élni a jelenleg óriási népszerűségnek örvendő grandmillenial trendnek, akkor minden lehetőségünk adott hozzá. Menjünk el a nagyszüleink házába, szerezzünk némi inspirációt, sőt, lehet, hogy néhány apróságot is elhozhatunk, amire nekik már nincs szükségük. De érdemes körülnézni vintage piacokon vagy garázsvásárokon is, ahol igazi kincsekre lehet lelni egy kis szerencsével.