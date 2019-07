Csökken a létszám? – csak 14 csapat nevezett a megye I.-be

Hétfőn délig nevezhettek a csapatok a megyei bajnokságokba, a határidő lejártáig csupán 14 együttes jelezte szándékát, hogy a legmagasabb megyei osztályban kíván szerepelni.

Először kezdjük egy kis történeti áttekintéssel, hogy mi is történt megyénk futballjában az elmúlt szezonban. Ugyebár a megyei I.-et a Tiszafüred nyerte meg – ám az osztályozón alulmaradt a Debrecen II.-vel szemben, így nem sikerült feljutnia –, kiesőhelyen végzett a Kunhegyes és a Rákóczifalva, egy osztállyal lejjebb a Tiszaföldvár és a Kunszentmárton végzett feljutóhelyen, a Kenderes és a Besenyszög pedig a 15. és 16. helyet foglalta el harminc forduló után, míg a legalsóbb osztályban a Nagyiván és a Jászdózsa harcolta ki a pályán, hogy szintet lépjen.

Mint arról Varga Zsolt, a megyei labdarúgó-igazgatóság vezetője beszámolt, a bajnok Tiszaföldvár vállalja, hogy a megyei I.-ben folytassa, azonban a mögötte végző Kunszentmárton nem, míg a Csépa úgy döntött, csak a megyei II.-ben indul el az ősszel. Vagyis jelenleg 14 csapat van, amelyik nevezett, ám ez egyelőre nem jelenti, hogy valóban kevesebb együttessel indul el a megyei első osztály, mivel először megpróbálják feltölteni azt. Ezen a héten van a hiánypótlási időszak, így azok a gárdák, amelyeket felkér az igazgatóság, péntekig nyilatkozhatnak arról, hogy vállalják-e a nehezebb feladatot. A szisztéma szerint először a legjobb nem feljutót – jelen esetben a Tiszagyendát – kérik fel, majd a legjobb kiesőt – a Kunhegyest –, és így tovább.

A megyei másodosztály összetétele is csak ezután alakulhat ki, ha az egyesületek döntöttek, de az már most biztos, hogy a Nagyiván és a Jászdózsa nem kíván feljebb lépni. Tehát nemcsak az kérdés, hogy a megyei II.-ből fel akar-e menni bárki, hanem az is, hogy ki jut fel oda vagy ki esik ki onnan.

Jövő hétfőre minden bizonnyal mindenre választ kapunk, addig csak találgatni lehet. A megyei I. és II. egyébként várhatóan augusztus 17–18-án indul, ám ez még csak tervezet, mivel ha nem lesz 16 csapat, akkor elképzelhető, hogy ez tolódik. A harmadik vonal kezdése pedig augusztus 24–25-re van kiírva, ám még ezzel sem lehet fixen számolni, de jövő héten ez is tisztázódhat, addig viszont senki ne írja be a naptárába!

A legfontosabb dátumok

Átigazolási időszak: július 1–augusztus 31.

Szabad átigazolási időszak:

Felnőtt: július 1–20.

Utánpótlás: július 1–31.

Ligaértekezlet: augusztus 7. (szerda)

Magyar Kupa, 1. forduló: augusztus 11. (vasárnap)

Megyei I. és II. osztály, 1. forduló (tervezet): augusztus 17–18. (szombat-vasárnap)

Megyei III. osztály, 1. forduló (tervezet): augusztus 24–25. (szombat-vasárnap)

Utánpótlás-bajnokságok, 1. forduló (tervezet): augusztus 31–szeptember 1. (szombat-vasárnap)