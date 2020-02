Szolnok legjobb fiatal sportolóit köszöntötték

Ismét csúcsokat döntöttek Szolnok ifjú sportolói az elmúlt tanév országos diákolimpiáján. A megyeszékhely diáksportolói ugyanis 89 országos bajnoki címet gyűjtöttek be a mögöttünk hagyott tanévben, őket és felkészítőiket díjazták kedden délután az önkormányzat vezetői. Mindemellett kihirdették a Tiszaligeti Napok pontversenyeinek végeredményeit is.

Csaknem szűknek bizonyult a Széchenyi Körúti Általános Iskola tornacsarnoka, annyi kiválóságot köszöntöttek kedden délután. „Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el! Tartsd nyitva szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve!” – Szent-Györgyi Albert rövid, de mégis magvas gondolatainak felidézéseivel kezdődött az ünnepség. A díjátadási ceremóniát megelőzően Szalay Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta, hogy Szolnok az ország egyik legsportosabb városa.

– Csak úgy lehet értékeket nevelni, ha rend van minden szinten, a családban és az oktatásban is. Nálunk a pedagógusok, az edzők, a felkészítők mindennap azért dolgoznak, hogy rend legyen minden szinten. Kiválóan működik a sportiskolai oktatás, a sportcentrumban biztosítva vannak a feltételek a mindennapos munkához, és ez nemcsak versenysportra, hanem szabadidő- és a diáksportra is igaz.

Nem véletlen, hogy évek óta remekelnek versenyzőink a diákolimpiai döntőkben, az idén is 89 aranyérmet szereztek, és még akkor nem beszéltünk a további dobogós helyezettekről, és azokról, akik értékes helyezéseket könyvelhettek el a versenyeken.

A városvezető beszélt a fejlesztésekről is, hamarosan készen lesz a Véső úti sportkomplexum az uszodával egyetemben, ahol több sportág képviselői is edzhetnek és versenyezhetnek, illetve természetesen helyet kapnak majd a lelkes amatőrök is, akik nem sajnálják az időt, az energiát a mindennapos testmozgásra.

Szalay Ferenc köszöntőjét követően az önkormányzat vezetői és tisztségviselői köszöntötték az ifjú bajnokokat és felkészítőiket.

Bodonyi Ákos tanár úr a Fiumei úti iskola strandröplabdás gyerekeivel a III. korcsoportban hódította el a bajnoki címet. – Budapesten volt a döntő, ahol a négy a négy elleni játékban bizonyult csapatunk a legjobbnak, nagyszerűen játszottak a fiúk, nem véletlenül nyerték meg a bajnoki címet – mondta nem kis büszkeséggel a szakember.

– Sőt, a kettő a kettő elleni játékban is jól szerepeltünk, hiszen ezüstérmet szerzett csapatunk. Idén megpróbáljuk megismételni a bravúrt, sőt, a röplabda teremváltozatában is ott akarunk lenni a végelszámolásnál.

A Széchényi gimnázium diákja, a 15 esztendős Szabó Dóri aranyérmet szerzett a távolugrócsapat tagjaként, aki ebben a sportágban biztosan nem tudja megvédeni címét. – Jó dolog volt csapatban nyerni, 510 centis eredményt tettem a közösbe – emlékezett vissza Dóri.

– Sajnos sokat voltam sérült, ezért bármennyire is imádom a futást és az ugrást, abba kellett hagynom az atlétikát. Immár kézilabdázom a törökszentmiklósi klubban, az ificsapatnak én vagyok az egyik balszélsője, ezen a poszton ki tudom használni a gyorsaságomat és robbanékonyságomat. A lényeg, hogy folytatom a sportot, ami fontos az életemben.

Az ünnepség a diákolimpiai bajnokok köszöntésével nem ért véget. Első alkalommal adták át a „Diáksportért Díj Krajcs Gábor emlékére” elismerést, amit Gönczöl Ferenc labdarúgóedző vehetett át.