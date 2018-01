Elhunyt a The Cranberries énekesnője

Negyvenhat éves korában váratlanul meghalt Dolores O'Riordan, a The Cranberries ír zenekar énekesnője – közölte a sajtósa hétfőn.

Az énekesnőt Londonban érte a halál hétfőn. Részleteket ezzel kapcsolatban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, csak annyit, hogy Dolores O’Riordan stúdiómunkálatok miatt tartózkodott a brit fővárosban.

Az énekesnő, aki gitározott is, 1989-ben hirdetés útján csatlakozott Noel Hogan és Mike Hoganhoz az együttesben. A The Cranberries albumaiból világszerte több mint negyvenmillió példányt adtak el, legnagyobb slágereik közé tartozott a Zombie, a Linger, a Salvation vagy épp az Animal Instinct.

Dolores O’Riordan szólólemezeket is megjelentetett, Are You Listening? címmel 2007-ben és No Baggage címmel 2009-ben.

