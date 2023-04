Forrongok, amikor eldobált szemetet látok. Környezetemben sokan tudják, hogy ezzel a témával nagyon fel lehet engem dühíteni. Igyekszem moderálni magam, de bevallom, nyomdafestéket nem tűr, amit rendszeresen égbe kiálltok egy-egy illegális hulladékhalom fölött, az útszélén lerakott kukászsákok mellett. Indulatomat csillapítva, ha módom van rá, jobb híján én magam szedem össze mások szemetét. Nem biztos, hogy jót teszek, mondja a férjem, hiszen ezzel kimondatlanul csak buzdítom a tetteseket az újabb hitvány cselekedetekre. Szerinte megfékezésükben csak a tettenérés jelenthet megoldást.

Talán most ebben is felcsillan a remény. A szolnoki közterület-felügyelők ugyanis testkamerákat kaptak, melyekkel rögzíteni tudják az esetleges szabálysértéseket. Őszintén remélem, hogy a kis kütyük beváltják a hozzájuk fűzött reményt, az általuk rögzített képkockák bizonyítékként szolgálnak ahhoz, hogy kézre kerüljenek a tilosban járók. Persze nemcsak a szemetelők kerülhetnek lencsevégre, de egy esetleges támadás, bántalmazás is megörökíthető az új kameraberendezésekkel.

Hogy mennyire lesz mindez visszatartó erő a szabálysértők számára, az még a jövő zenéje, vagyis stílszerűen a jövő filmje. Mindenesetre én állok elébe, bármikor állok a kamerák elé, ha kell, visszafogottan pózolok, jogkövető állampolgárként nem kell attól tartanom, hogy valamilyen szabályellenes cselekedetemet veszik filmre. Javaslom mindenkinek tegyen hasonlóan, s máris szebb és jobb lesz a környezetünk! Figyelem, csapó, kamera kész, a film forog!