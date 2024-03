Ettetek eleget? Ittatok rendesen? Mi volt az ebéd? Általában ezek a kérdések is elhangzanak délutánonként, amikor a gyerekeinkért megyünk az iskolába. Az esetek nagy százalékában vagy a levest tudják megnevezni, vagy a második fogásról van némi emlékük. Így legtöbbször közösen rakjuk össze a mozaikokból, mi is került aznap a tányérokban az iskolai menzán. Persze olyan is van, hogy az egyik gyerek másnak látta és ízlelte a levest, mint a másik.

A szünidőben sem marad éhes gyermek

Fotó: Shuttestock.com / Forrás: Illusztráció

– Tojásleves volt – mondta a fiunk és elmagyarázta, hogy a lében található „szálacskák" juttatták erre a következtetésre.

– Azok káposztacsíkok voltak. Úgyhogy az furfangi leves volt – reagált hevesen a lányunk. Végül nevetve közösen megállapítottuk, hogy frankfurti leves volt aznap az első fogás.