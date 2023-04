Az elmúlt hónapokban több alkalommal is különleges leletekről számolhattunk be, melyek környezetünkben bukkantak fel. Olyanokról, amelyek nemhogy hazai, de európai mércével mérve is páratlan jelentőségű darabok. Itt említhetjük például a híres 3500 éves bronzkori aranykincset, amelyre Tiszajenő közelében leltek rá a kutatók. A ritkaságok sorát gyarapítja I. (Nagy) Konstantin császár pénze is, ami épp a közelmúltban látott napvilágot Törökszentmiklós térségében. Ha pedig távolabbra tekintek, a szolnoki vár ásatásához fűződő érdekességek jutnak eszembe. A Zagyva és a Tisza szolnoki összefolyásánál szenzációszámba menő török kori emlékek, sőt egy palota maradványai írták át a vármegyeszékhely és környezetének történetét.

Az egyedülálló kincsek számomra azt vetítették előre, hogy a Jászkunság föld alatt pihenő históriája további érdekességeket tartogat. A várakozásaim végül beigazolódtak. Erre a legjobb bizonyíték az a Jászberény közelében feltárt sír, mely a Római Birodalom egyik központjából érkezett orvos csontvázát és a gyógyításhoz használt eszközeit rejtette. Az eredeti leleteket és a halott doktor csontvázát kedden Budapesten, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében mutatták be a sajtó képviselőinek.

Egy ilyen lelet már önmagában világszenzációnak számít. Az egészet az teszi még különlegesebbé, hogy a sírt kétezer éven át senki sem bolygatta meg, valamint hogy a felfedezett ládikákból korabeli szikék és gyógyszermaradványok bukkantak elő.

A nem mindennapi leletek megtalálásával azt hiszem, újabb fejezet nyílt meg a Jászság régészetében. Ezeknek köszönhetően akár újabb, eddig ismeretlen részleteket tudhatunk meg az akkori ember életéről, és egy letűnt korszak orvoslásáról egyaránt.