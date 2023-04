Az utóbbi években már hagyomány, hogy a hosszú hétvégékre elutaznak az emberek. Évről évre mind többen döntenek úgy, hogy az ünnepeket pihenéssel töltik, ledobva vállukról a vendégváró készülődés, főzőcskézés terheit.

Bár úgy tűnik, vármegyénk szálláshelyeinek a húsvéti hétvégén nem kell attól tartaniuk, hogy nem tudnak helyet biztosítani minden vendégnek, országosan a közkedveltebb kirándulóhelyek környékén, a wellness-szállodákban már március végén sokfelé telt házas húsvéti foglalásról adtak hírt.

A Tisza-tóra ilyen korai időpontban nem jellemző, hogy tömegesen foglalnának szálláshelyet, mivel főleg kirándulók, biciklisek, horgászok szeretnek oda kiruccanni. Ők viszont jellemzően kivárnak a foglalással, míg el nem dől, milyen idő várható a hosszú hétvégére. Most azonban nem sok jóval kecsegtet a meteorológia. Ennek ellenére a turisztikai előrejelzés szerint a Balatonra most is sokan látogatnak el. Úgy látszik, nem hat riasztóan a beharangozott hűvös és eső rémképe. Persze a magyar tenger látványa minden időben nyújthat maradandó élményt.

Az sem árt persze, ha a szálláshelyek csábító húsvéti különlegességekkel, programokkal kecsegtetnek. A szokások átalakulása, az utazgatás előtérbe kerülése ellenére a húsvéti hangulathoz és finomságokhoz azért változatlanul ragaszkodunk. Különösen a gyerekek, akik számára csokitojás nélkül nem ünnep a húsvét, és jó, ha van a környéken nyuszisimogató. És ma már mindezek mellé dukál egy jó kis kirándulás vagy a fedett fürdőkben való korai strandolás is