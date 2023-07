Javában tart már a nyári fesztiválszezon, így nem meglepő, ha ezekben a napokban szórakozni vágyó fiatalokkal népesül be egy-egy település rendezvénytere. Mert igenis kell hogy legyen olyan hely, ahol a legifjabbak néhány órára „kiengedhetik a gőzt” és élvezhetik a szünidő kötetlen pillanatait. Azt hiszem, nincs is ebben semmi rossz.

A problémák általában akkor kezdődnek, amikor néhányan fittyet hánynak a társasági élet alapvető szabályaira, vagyis szemetelnek, esetleg rongálnak. Van azonban ennél is rosszabb végkifejlet. Például, ha egy átmulatott buliból hazajövet merő véletlenségből hátra hagyunk valakit közülünk.

Néha ugyanis előfordul, hogy a baráti társaság megfogyatkozva tér haza, a fiatalok pedig mit sem tudnak az útközben lemaradtak hollétéről. Szerencsés esetben csupán kerülőutakra tévednek a bulizók, ám az utóbbi időben sajnos tragédiákról is hallhattunk, amikor bizony jól jött volna mások odafigyelése, lélekjelenléte…

Nem véletlen, hogy a közelmúltban mutatták be a Tudatos Ifjúságért Program kisfilmjét. A Senkit ne hagyj hátra! kampány legújabb videója arra ösztönöz, hogy a partikból elindulva is törődjünk a másikkal, hogy mindenki épségben hazaérjen. A minapi videóban a Szolnoki Olajbányász játékosai mondják el, miért fontos ezen a téren is az összetartás, és miként egyeztetik össze a sportot a szórakozással. A képsorokon sokak példaképei szólalnak meg, hogy megosszák tapasztalataikat azzal a korosztállyal, amelyet leginkább érint a téma. Teszik mindezt annak reményében, hogy tanácsaik elérik majd céljukat, és intelmeikkel elejét vehetik az értelmetlen baleseteknek.