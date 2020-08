Költséges lehet idén a befőzés

Nincsenek könnyű helyzetben a háziasszonyok idén. A befőttkészítésre, lekvárfőzésre alkalmas gyümölcsöket megviselték az időjárás viszontagságai, tavaszi fagyok, aszály tizedelte a termést, aztán viharok tépték, jégeső is verte a gyümölcsöt. Sokan legyintenek is az idei befőzésre, nem éri meg. Persze, ha valakinek a kertjében terem a szilva, a barack, és nem kell pénzt adnia a befőznivalóért, akkor mindenképpen érdemes elraktározni azokat.

– Annyira drága volt idén a sárgabarack, hogy nem vásároltam, így nem főztem lekvárt, amit pedig minden évben megteszek, hiszen az egész család szereti a házi csemegét – meséli egy nagykörűi nyugdíjas háziasszony, aki egyébként számos zöldséget, gyümölcsöt tesz el télire.

– Borsót, tököt, zöldbabot a fagyasztóba teszünk, uborkából savanyúságot készítek. Gyümölcs is jut a fagyasztóba, így például meggy és cseresznye, de terem málnánk, amiből szörpöt szoktam készíteni az unokáknak – sorolja. Lekvárt is szokott főzni, igaz, ahhoz vásárolni kell az alapanyagot, de mint mondja, megéri, mert a házi lekvár mindig finomabb, mint a bolti.

– Idén nem így volt, sárgabarack nem lesz, de ha jó minőségű szilvához jutunk, abból talán még főzök lekvárt – teszi hozzá.

Ez utóbbira talán még van esély. Bár a szilvatermést is megviselte az időjárás, a hamvas gyümölcsből vásárolhatunk jó minőségűt, viszonylag jó áron. A szolnoki piacon az apróbb szemű szilva kilóját 300 forint körül kínálják, a nagyobbakat átlagosan 400–500 forintos kilónkénti áron tehetjük a kosarunkba.

– Vigyenek szilvát, abból még lehet lekvár. Sárgabarackból nem nagyon tudtak idén főzni – mondja érdeklődésünkre egy árus hölgy.

– Nagyon kevés barack volt, ha volt is, nem olyan, mint amihez hozzászokott az ember. Megkóstoltam, de nem volt az igazi. Ráadásul aranyárban lehetett csak venni – teszi hozzá a hölgy, aki most leginkább az ízletes őszibarackját kínálja. Leginkább friss csemegének, de akár befőttnek is jó lehet, a gyümölcs kilója most 500–700 forint. Tulajdonképpen idén minden gyümölcs ára magasabb volt, mint szokott.

Borsos árat kellett fizetni például a sárgabarackért, ezer forintnál olcsóbban nem nagyon juthattunk magyar gyümölcshöz, de volt olyan időszak, amikor 1300 forintért mérték. Ha lekvárfőzésben gondolkodtunk, akkor öt kilónál kevesebbet biztos nem vettünk, az pedig már hatezer forint. S ez csak a gyümölcs. Minden hozzávalóval együtt már nem biztos, hogy olcsóbban kijött volna, mintha boltban vesszük meg a lekvárt. Meggyet idén 500–600 forintért kínáltak a piacokon, a boltokban még drágábban is. Leginkább azoknak kellett kinyitniuk a pénztárcájukat, akik málnadzsemet, -lekvárt vagy szörpöt akartak készíteni, a málna ugyanis akár 3–4 ezer forintba is került kilónként.

Ha az árakat nem vesszük figyelembe, azzal természetesen nem lehet vitatkozni, hogy a saját magunk készítette szörp, lekvár egészségesebb, mint a bolti társaik. Előbbiekben jó esetben nincsen tartósítószer, vagy ha van, csak kis mennyiségben. Ráadásul megfizethetetlen a nagymama által üvegbe zárt, és polcra tett befőtt, savanyúság, lekvár. S az évek alatt magunk is megtanulhatjuk a befőzés csínját-bínját, a mamáinktól, édesanyánktól örökölt recepteket a magunk ízlésére formálhatjuk. Nem bonyolult művelet az aszalás sem, akár házi megoldásokkal is ízletes, vitamindús aszalványokat készíthetünk, melyeket megfelelő körülmények között, hosszú ideig tárolhatunk.

S nem feledkezhetünk meg a pálinkafőzésről sem, a legbevállalósabbak bátran próbálkozhatnak a gyümölcsök efféle befőzésével, pontosabban kifőzésével. Aki szereti, megingathatatlan abbéli véleményében, hogy ez a legkifizetődőbb gyümölcsfeldolgozási mód.