Dobd le a sminked, a Stella & Co. Gardróbja „kikendőzi” az egyéniséged!

Különleges szolgáltatással bővítette repertoárját a népszerű lakásbutik, vagyis a Stella & Co. Gardróbja. Dr. Pazsa Kornélia tulajdonos, azaz Nelli a közelmúltban sikeresen elvégezte a stílus tanácsadói képzést. A záróvizsga egyik izgalmas feladata az úgynevezett színkendőzés volt, amely nem csak az eredményes szereplés záloga lett. Nelli beépítette tanácsadói eszköztárába is, így még inkább segítheti a nőket valódi stílusuk és a számukra legmegfelelőbb színek megtalálásában.

– Valóban érdekes folyamatról van szó, ami egyúttal bizalmi dolog. Korábban is ösztönösen éreztem, kinek mi áll jól, de a képzésen megszerzett tudás szélesítette a látókörömet, felerősítette a megérzéseimet – kezdte a tulajdonos. A színkendőzés tulajdonképpen olyan, mintha egy művész keresgélné a megfelelő színeket, az előtte álló vászonra.

– Smink nélkül kell megjelenni, lehetőleg fehér ruhákban. A helyszín is hófehér, természetes fény világítja meg. Szerencsére a nappalink adottságai ehhez is megfelelőek. A vendég haját szintén eltakarjuk egy fehér fejpánttal, az arc formája, a szemek kerülnek fókuszba. Sőt! Maga a tanácsadó is a vászon része, fehérben van. Erre pedig azért van szükség, hogy a megjelenésünk központi eleméhez válogathassunk megfelelő színeket – magyarázta. A stílustanácsadó hozzátette, tapasztalatai szerint sok esetben a nők alapvető önbizalomhiányát a rosszul megválasztott hajszín, kiegészítő is okozza.

A kendőzés lényege tehát, hogy az illető természetes megjelenéséhez passzoló színeket válogatnak össze a tanácsadóval.

– Évszaktípusonként több, mint húszféle színű kendő áll rendelkezésre, amelyeket az archoz tartva azonnal látható, melyik illik a hölgyhöz vagy éppen úrhoz. Innen már csak egy lépés a jó hajszín, szemüveg és egyéb kiegészítő feltárása, hiszen a kendővel „ilyen messzire lehet elmenni.” Számomra mindig nagy élmény a résztvevőkkel együtt átélni azt a meglepetést, amit egy-egy, korábban soha nem próbált árnyalat vált ki belőlük. Nem is gondolnánk, hogy a biztonsági választásainkon túl mennyi minden jól áll! Vagy épp ellenkezőleg! Egy biztosnak hitt szín, így „lecsupaszítva” már nem is annyira megfelelő – részletezte.

Nelli elárulta, az évszakokhoz hasonlóan négy típussal dolgoznak, amelyek további altípusra bonthatók. Összesen tizenkét változat segíti a színkeresést.

– A vizsgára például tablókkal készültünk, vagyis a szóban forgó típusokhoz illően össze kellett állítanunk tizenkét fotómontázst. Jelenleg is ezek adják a munkám alapját, hiszen nagyon szigorúan értékelték az elkészült „műveket.” Bármilyen fotókat használhattunk, a lényeg az volt, hogy a színek a ruhákon, sminken, hajon és kiegészítőkön keresztül, tökéletesen mutassák be az adott típust, altípust – árulta el Nelli. Tanáruk a tanfolyam résztvevőit is „kiszínkendőzte”, feltárva előttük mely típusba tartoznak.

– Jómagam az élénk tél táborát erősítem. Általában az adott típus a vele ellentétes irány főbb színeit is viselheti, így én „átjárhatok” az élénk tavaszba – avatott be mosolyogva.

A folyamat időigénye mindenkinél más és más, ám annyi biztos, hogy a vendég az új tudással felvértezve akár azonnal válogathat a lakásbutik kínálatából. Azt szintén elárulta, az egyik szín majd minden típusnak jól áll, ráadásul ősszel kedvelt és felkapott árnyalat is, ami nem más, mint a sötétkék.

A webhsopon már típus szerint keresgélhetünk Nelli az online térbe is felvitte az alaptípusokat, hogy aki már ismeri a sajátját, egyszerűbben válogathasson a virtuális térben. – A tél, tavasz, nyár és ősz darabjait jelöltem meg. A közeljövőben ajándékkártyákat készítünk a szolgáltatással összekapcsolva, így akár meglepetés is lehet a színkendőzés! Talán egy ilyen ajándék a karácsonyfa alatt sem utolsó – avatott be lelkesen a tulajdonos.

