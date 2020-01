Több ágazatban is állandósult a munkaerőhiány megyénkben

Az új esztendőben változatlanul kihívást jelent a – nem csak megyénkbeli – vállalkozások számára, hogy feltöltsék az üres álláshelyeket.

A probléma országos szintű, de megyénket éppúgy érinti.

– Ma már jószerivel minden szakterületen szembesülünk munkaerőhiánnyal – mutatott rá dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

– A megyei gazdaság teljesítményének több mint hatvan százalékát az ipargazdaság adja, így legerősebben ebben az ágazatban érezhető a gond. Ezt követi a kereskedelem, majd az agrárágazat, valamint a szolgáltatás és az építőipar. Vannak olyan szakterületek, ahol állandósult a hiány. Folyamatosan keresik például a láng- és ívhegesztőket, főként az utóbbiakat, hiány van géplakatosból, szerelőkből, forgácsoló szakmunkásokból. Ezek a legkritikusabb területek.

– De egyre több a betöltetlen pék, cukrász álláshely, a vendéglátó szakmunkákban is általános a munkaerőhiány. Ez utóbbi szakterületen az is fokozza a gondot, hogy egyre többen inkább külföldön vállalnak állást, mivel e szakmák iránt Nyugat-Európában is nagy a kereslet, és vonzók a magasabb fizetések. Ez is indokolja, hogy erőfeszítéseket kell tenni a bérfejlesztés terén, de ehhez az is szükséges, hogy javítsunk a gazdaságunk versenyképességén. Pozitívum, hogy növekszik a megyei ipargazdaság teljesítménye, tavaly novemberben nyolc és fél százalékos növekedés mutatkozott, de ennek fenntartásához szükség van kellő számú szakemberre – fejtette ki a megyei kamara elnöke.

Elmondta azt is, hogy a forgácsoló, hegesztő szakmákban a cégek között is dúl a harc a jó munkaerőért. A vállalkozások akár az állásban lévő munkavállalók átcsábítására, nyolc-tíz százalékkal magasabb béreket ajánlanak. Így elszívják egymástól is a munkaerőt, a dolgozók pedig sokkal könnyebben váltanak, mint évtizedekkel ezelőtt.

– Panaszkodnak a vállalkozások, hogy elmennek tőlük a munkavállalók, de úgy gondolom, ezt a problémát szervezeten belül kell orvosolni – vélekedett dr. Sziráki András.

– Nagyon fontos erőfeszítéseket tenni, hogy a dolgozókkal megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki a munkaadók, mivel önmagában a fizetés sem minden, a céghez való kötődés viszont a hosszú távú helyben maradás elengedhetetlen feltétele.