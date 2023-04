Újság a fülnek 1 órája

Bámulatos magyar elismerés: kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánították a lángost

Az évek során a lángos egyre nagyobb elismerést kapott, most pedig hivatalosan is „kiemelkedő nemzeti értékké” nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy a lángos a magyar kultúra és gasztronómia kiemelkedő eleme, amely védelmet és támogatást érdemel a jövőben is.

Vendégünk: Donkó Krisztián Forrás: Szoljon.hu

A lángos évszázadok óta fontos szerepet játszik a magyar konyhában és kultúrában. Az étel elterjedésének története egészen a középkorig nyúlik vissza, és azóta az egyik legnépszerűbb és legismertebb magyar ételek között tartják számon. A lángos nemcsak a magyarok körében, hanem az országhatárokon túl is egyre nagyobb rajongótáborral rendelkezik. A lángos nemzetközi hírneve folyamatosan növekszik, és sokan a magyar konyhakincs egyik legfinomabb és legismertebb ételeként tartják számon, mivel nem csak nagyon finom, hanem igazán sokoldalú is. Lehet egyszerű változatban csak fokhagymás tejföllel, de akár különböző feltétekkel is elkészíthető, így mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő verziót. Összességében elmondható, hogy egy olyan kulináris kincsről beszélünk, amely nemcsak a magyarok, hanem az egész világ számára fontos és értékes. A Lángos büfé tulajdonosa, Donkó Krisztián tapasztalatai alapján azonban köszönő viszonyban sincsenek a külföldi lángosok az igazi magyarossal. A hazai lángos ízletes, könnyen elkészíthető, és igazi gasztronómiai élményt nyújt minden alkalommal. Eme nemzeti érték meghatározó eleme a magyar kultúrának, és öröm látni, hogy egyre többen ismerik és szeretik világszerte. Vendégünk nagy esélyt lát arra, hogy ez az étel hungarikummá válik a jövőben, ugyanis szerinte a sajtos-tejfölös lángos verhetetlen. Hallgassák meg, ahogy elmondja nekünk podcastünkben Donkó Krisztián, hogy mi a titka a finom lángosnak, milyen feltétekkel lehet még különlegesebbé tenni ezt az ételt, és hogy szerinte mi az, ami miatt ennyi visszajáró vendége van. Vendégünkkel Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő beszélgetett.

