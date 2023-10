A Zagyvába is dobtak már 32 perce

Most a Tiszából kellett kihalászni egy elektromos rollert Szolnokon - galériával

A Tiszából, a Zagyvából, de még egy fa tetejéről is gyűjtöttek már be elektromos rollert Szolnokon. Összességében mégis pozitív tapasztalatokról számolt be az üzemeltetető. Az esetek felderítésében a városi kamerák felvételeit is felhasználják.

Korábban is emeltek már ki szolnoki folyóból elektromos rollert Forrás: MW archív Fotó: Nagy Balázs

Az elmúlt héten ismét a Tiszából húztak ki egy elektromos rollert Szolnoknál. Az ügyben olvasóink is kerestek minket, hogy a helyzet megoldásáért kihez fordulhatnának. Aggódtak ugyanis azért, hogy az akkumulátor szennyezi a környezetet, az élővilágot. Végül a közösség erejét hívták segítségül, a vízben heverő rollerről egy fotót töltöttek fel az egyik Facebook csoportba, melyre egy helyi horgász is figyelmes lett. – A közösségi oldalon láttam a képet, ott írták le a roller pontos helyét is. Mivel horgász vagyok, nem néztem tétlenül, hogy ott maradjon a vízben, főleg, hogy a következő napokra áradást jósoltak – magyarázta Fenyvesi Ferenc. Mint mondta, szerinte nem nagyon ment volna be senki érte a vízbe. – Miközben kihúztam a partra legalább megnéztem a korábban beszakadt csalimat is – tette hozzá. Fenyvesi Ferenc bement a Tiszába a vízbe dobott rollerért és kiemelte azt

Forrás: Beküldött fotó Nyár eleje óta néhány egyéb felvétel is érkezett hozzánk, a fára vagy a bokorba bedobott eszközökről. Arról már nem is beszélve, amikor a járdán, az út közepén hagyják a elektromos rollereket.

Elhagyott elektromos rollerek Szolnokon Fotók: Beküldött fotók

Még ezekkel az esetekkel együtt is leginkább pozitív tapasztalatokról számol be az üzemeltető Szolnok esetében. – 2022-ben az elektromos rollerek fogadtatása meglehetősen pozitív volt Szolnokon – tudtuk meg Irmai Krisztiántól, az üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozás ügyvezetőjétől. Az eszközök sorozatos lopása körüli botrány után sikerült beazonosítani az elkövetőt, akit a rendőrség elő is állított. Nem sokkal később a vállalkozás az önkormányzattal a következő éves időszakról egyeztetett, az eszközöket újabb fajtára cserélték.

– Szolnokon a felhasználás nem rossz, sőt az utóbbi időben kifejezetten jónak mondható. Nem tapasztaltunk sorozatos kirívó felhasználói magatartást, mint régebben az induláskor Budapesten. A parkolópontos megoldás rendezi a helyzetet, Szolnokon a belvárosban ugyanis csak megadott helyszíneken lehet letenni az eszközt – magyarázta. A rossz parkolásokról bejelentés nem érkezett a vállalkozáshoz, ahogy a Tiszában árválkodó rollerről sem.

– A vízből kiemelt eszköz elveszíti az értékét, amit tudunk felhasználunk belőle, ezek olyan alkatrészek, amik nem voltak kitéve a víznek. Nem egyszerűen az eszköz ellehetetlenítéséről van szó, az eredeti cél, a fenntarthatóság is csorbul – emelte ki. Hozzátette: a felhasználókat szeretnék ösztönözni, hogy jobban bánjanak azzal, amit a város ad nekik, az elektromos rollerek ugyanis alternatív közlekedési megoldást nyújtanak. A rongálás, illetve a hasonló esetek kapcsán az eszközbe épített GPS lokáció mellett a város kameráinak felvétele nagy segítség, ebben a Szolnoki Rendőrkapitányság is együttműködik a vállalkozással. A karbantartást Budapesten végzik A lemerült eszközöket napi kétszer gyűjtik be. – Szolnokon egy alvállalkozó feladata az elektromos rollerek feltöltése és az, hogy az önkormányzattal előre egyeztetett helyeken ismét a felhasználók rendelkezésére bocsássák azokat – magyarázta Irmai Krisztián. Egy applikációval azonosítják be a rollerek pontos helyét. – A töltésen kívül is vannak például áthelyezési feladatok, vagy a meghibásodottak begyűjtése, ezeket Budapestre szállíttatjuk javításra – emelte ki. Ha Ön is lát olyan elektromos rollereket, amelyeket használóik nem megfelelő módon parkoltak le, fotózza le és küldje el a képet a [email protected] e-mail címre.

