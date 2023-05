A letartoztatták azt a fiatalokból álló bandát, amely kevesebb mint egy év alatt mintegy 70 bérelhető elektromos rollert lopott el Szolnokon. A Szolnoki Járási Ügyészség közölte: indítványt tettek egy 19 éves újszászi illetőleg egy 20 és egy 24 éves szolnoki férfi letartóztatására jelentős értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás miatt. Az ügyészség indítványa szerint a három fiatal 2022 júniusától 2023. május 14-ig Szolnokon, a város különböző pontjaira elhelyezett, megközelítőleg 70 db bérelhető – összesen több, mint 9.000.000 forint értékű – elektromos rollert lopott el.

Alig egy évvel ezelőtt „jelentek meg" az elektromos rollerek Szolnok utcáin. A fogadtatás kezdetekben vegyes volt, egyesek nagyon örültek a Lime-ok megjelenésének, mások kritikákkal illették a kétkerekű járműveket. Aztán megszokták és az üzemeltető cég szerint egyre többen használták azokat.

– Szolnokon a flotta kétszázötven darabból áll, és nem tapasztaltunk szándékos rongálást rajtuk. Úgy tűnik, hogy a helyiek és a városban ezzel közlekedő vendégek nem tesznek bennük különösebb kárt – foglalta össze a néhány hónapos tapasztalatot Irmai Krisztián, a Lime Technology Kft. ügyvezető-helyettese tavaly októberben.

Közel 10 millió forintos kárt okoztak a lopással

Forrás: Police.hu

Úgy tűnik, az elmúlt hónapokban mégis voltak olyanok, akik nem egyik pontból a másikba rollereztek a járművekkel, sokkal inkább ellopták és szétszerelték azokat. Ahogy arról hírportálunkon a napokban beszámoltunk, a rendőrség „lefülelt" egy bandát, mely hosszú idő óta lopta a szolnoki Lime rollereket.

– Szomorúan tapasztaltuk a Szolnokon történő eseményeket – reagált röviden megkeresésünkkor Irmai Krisztián. A cég ügyvezető-helyettese kiemelte: úgy gondolják, hogy minden városnak szüksége van a mikromobilitásra.

Egyébként régóta észleltük, hogy időnként eltűnnek az eszközeink a városban és sokszor közel is jártunk ahhoz, hogy elkapjuk az illetőket. Budapesten például sikerült már más jellegű rongálókat tetten érni

– nyilatkozta az esettel kapcsolatban. Irmai Krisztián rámutatott, hogy a tapasztalatok azt támasztják alá, hogy a cég és a rendőrség között szoros együttműködésre van szükség.

– Ahogy magunk is segítünk a tettesek felkutatásában, úgy mi is bizalommal fordulhatunk a hatósághoz. Örülünk, hogy ezúttal is sikerrel járt a rendőrség – mondta el az ügyvezető-helyettes.

Az üzemeltető számára a lopássorozat jelentős anyagi kárt is jelent. Mindezzel együtt az eltulajdonított rollereket a cég pótolta a várossal való együttműködés szerint.