A nyilvánosság ereje a minap is segített, amikor egy illegális szemetelőt rögzített egy térfigyelő kamera Szolnokon, de olvasóink küldtek már be nekünk olyan fotókat is, melyeken szabálytalanul parkoló autókat rögzítettek.

Most a rollerek fotóival is azt szeretnénk, ha a szabálykövető magatartás a közlekedésben is egyre általánosabb lenne, hogy a rongálások ne maradhassanak titokban.

Egy fotóval Ön is segíthet közös értékeink megóvásában. Tehát amennyiben olyasmit lát, amit érdemesnek tart arra, hogy megosszuk, ne habozzon, küldje el szerkesztőségünknek a [email protected] címre!