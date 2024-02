Hagyományosan minden hónap első vasárnapján tarják a Jászapáti Országos Állat és Kirakodó Vásárt, így volt ez február 4-én, vasárnap is. Több ezren, az ország számos pontjáról érkeztek a messze földön híres forgatagba, ahol portékák széles választékát kínálták az árusok. A ruhaféléktől, cipőktől, ékszerektől kezdve a háztartási gépeken és kéziszerszámokon át ezúttal is rengeteg minden megtalálható volt. Kézműves termékekből sem volt hiány, húsféleségeket, sajtokat, gyógynövénykészítményeket és kozmetikumokat is lehetett kapni.