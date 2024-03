Fantasztikus rockkoncerten vehetett részt a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium közel kétszáz diákja kedden a Pájer Antal Művelődési Házban. A Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum programján a könnyűzene fejlődését, a rockzene életfáját nemzetközi és hazai viszonylatban ismerhették meg a fiatalok.

Különleges zenetörténeti időutazáson vettek részt a jászapáti diákok a Pájer Antal Művelődési Házban

Fotó: Pesti József

– Az elmúlt tizenkét évben több mint 218 ezer gyermek láthatta az előadást. A Petőfi Kulturális Örökséggel közösen Kárpát-medencei turnét szerveztünk, ami február 12-én ért véget. Egy nappal később pedig már egy új, 45 állomásos turné indult el a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében. Ennek kilencedik állomása Jászapáti volt – mondta el érdeklődésünkre Bordás József, a Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum művészeti vezetője, Artisjus-díjas zenetanár, dob-művész.

Kiemelte: az interaktív könnyűzenei előadás-sorozat és zenei misszió célja a felnövekvő generáció számára ablakot nyitni a zene sokszínűségére. Emellett ösztönözni szeretnék a gyerekeket a hangszeren való tanulásra. A zenetörténeti időutazáson olyan legendás előadókkal, bandákkal ismerkedhettek meg a diákok, mint például Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath, a Hungária, Omega, Illés, Metró, Radics Béla, Hobo Blues Band, P. Mobil, Edda, Republic, Bikini és a Tankcsapda. Bordás József és csapata Baricz Gergő énekes, Nagy Zoltán gitáros, Kovács Felicián zongorista, billentyűs és Köpöncei Dániel basszusgitáros élőben is eljátszottak néhány ikonikus slágert, megmutatva a minőségi élőzene, a play-back mentes muzsikálás varázsát a közönségnek. A fiatalok jól szórakoztak, a legbátrabbak a színpad előtt táncoltak, tomboltak. Egy-egy legendás dal végén pedig tapsvihar tört ki. Az ismeretterjesztő koncertet hangszersimogató követte, a diákok többek között dobot, gitárt és zongorát is megszólaltathattak.