Az építkezési hajlandóság alakulását tükrözi, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 2023-ban 267 lakásépítési engedélyt adtak ki, míg 2022-ben 330-at.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Illusztráció

– A 2023-as évünk még jónak volt mondható, majdnem teljesítettük az előző év árbevételét. Év végén már látszott, hogy lesznek gondok, az idei év pedig katasztrofálisnak ígérkezik – osztotta meg tapasztalatait Boros Béla, a szolnoki székhelyű Stílusterv Kft. ügyvezetője. A cég elsődlegesen középületek kivitelezésével, felújításával foglalkozik, ezek a beruházások pályázatok révén valósulnak meg.

Tavaly még voltak Magyar Falu Programos és TOP-os és munkáink, óvodán, bölcsődén dolgoztunk, épületek energetikai beruházásait végeztük, idén viszont nincsenek pályázati kiírások, nem is indult be az építőiparban az élet. Magán megrendelésünk csak elenyésző mennyiségű akad, most is csak egyetlen családi házon dolgozunk Besenyszögön.

– Próbálunk persze ez évben is pályázni, de ha van is lehetőség, nagyon sok a pályázó, le is törik az árakat, hatvan-hetven millió forinttal kevesebbért vállalják a munkát, mint amennyiből az számításaink szerint reálisan kivitelezhető lenne. Jó kérdés, hogy tudják ezt megoldani. Idei pályázatos megrendelésünk még nincs is, a jelenleg is tartó tavalyi évben megkezdett munkák tartanak minket egyenesben – mondta az ügyvezető. Azt is hozzátette: – Egyelőre várakozó állásponton vagyunk, ahogy a többi építőipari cég is.

– Múlt évben erős visszaesés volt tapasztalható az építőanyag-forgalom terén – világított rá Váradi Attila, a szolnoki Várady Tüzép tulajdonosa. – Nemigen építkeznek, mindenki kivárásra játszik. Nagy most a bizonytalanság. A szállítási költségen jelentősen megemelkedtek, ez okoz leginkább most drágulást. Az energiaárak is nőttek. Az alap építőanyagokat azért viszik, mivel különféle javításokat most is végeznek.

Nem mindenki érzi azonban ennyire rossznak a helyzetet.

– Mi pozitívnak éltük meg a tavalyi évet, még 2022-höz viszonyítva is – tudatta Lángi Györgyi, a Lángi Építőipari és Szolgáltató Kft. kereskedelmi vezetője.

– Voltak folyamatosan megrendeléseink, és az előző évben megkezdett projekteket is be tudtuk fejezni. Az eredményeinkhez az is hozzájárult, hogy a panelüzem részlegünket is sikerült egy nagyobb telephelyen beindítani, a tapasztalatok azt mutatták, nagy igény van ez előregyártott betonterméket előállítására, az építkezések munkafolyamatait is gyorsabbá teszi. Tavaly átadtunk egy tíz lakásos társasházat Szolnokon, sikerült is minden lakást értékesíteni. Most a 45-60 négyzetméteres lakásokra mutatkozik legnagyobb igény. Összességében mi nem érzékeltük a sokfelé hangoztatott visszaesést az építőiparban, mivel 15-20 százalékos növekedést értünk el. Idei évre is vannak már nagyobb megrendeléseink: autószalon felújítása és bővítése, új autószalon építésére, az ipari parkban egy cég új telephelyét is építjük. A Szollaktól is kapunk megbízásokat múlt év elejétől társasházi lakások felújítására, ez is folyamatosan ad munkát – foglalta össze eredményeiket. De azt is megjegyezte:

Idén, de már 2023 második felében is észrevettük, hogy nehezebb az ingatlanokat értékesíteni. Úgy látszik, hosszabb ideig kell hirdetni vagy több felületen. De ennek ellenére mire átadunk egy társasházat, addigra el is szokott kelni minden lakás.

– Múlt év novemberében megkezdtük egy 12 lakásos társasház kivitelezését Szolnok belvárosában, javában folyik a munka, de már megvásároltak öt lakást. Társasházak építésével 2023 óta foglalkozunk, volt amikor egy éven elül két házat is átadtunk, most már évente egyet, mivel sok egyéb megrendelésünk is van, igyekszünk több lábon állni. Korábban volt több cég is, amelyik társasházakat épített Szolnokon, most úgy tűnik, ezzel megint magunk maradtunk. Így emiatt is pozitívan tekintünk az idei év elé. Vannak megrendeléseink, sikerült nagy teljesítményű új munkagépeket is beszerezni. Van egy stabil szakembergárdánk is. Nem mondom, hogy nem tudnánk több dolgozót is foglalkoztatni, de nincs olyan hiány, ami fennakadást okozna a teljesítésben. Van nálunk is azért fluktuáció, de jobbára a segédmunkásoknál jellemző – adott helyzetképet Lángi Györgyi.

