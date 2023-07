Országos közfelháborodást okozott a július elsején éjjel, a fővárosi Árpád hídon történt gyorsulási verseny következtében bekövetkezett tragikus baleset. A térfigyelő-kamerák által felvett, majd közzétett mozgóképeken azt lehetett látni, hogy egy száguldó Mercedes – átszakítva a szalagkorlátot – halálra gázol egy kerékpárost. A sokkoló eset az egész országos megdöbbentette, nem mellesleg rávilágított egy komoly problémakörre: a hazai illegális versenyek létezésére.

Talán nem véletlen, hogy vármegyénkben is a budapesti eset után szervezett összehangolt razziát a hatóság az önjelölt versenypilóták kiszűrésére, ugyanakkor természetesen az is tény, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészei már az Árpád hídi balesetet megelőzően is felderítettek és büntették a térségünk közútjain száguldozó járműveket.

Mindenesetre a szombati szolnoki rajtaütés beszédtémát adott a vármegyeszékhelyen és környékén. Mint arról hírportálunk is beszámolt, a Felsőszandai rét üzletnegyedének útjain száguldozó járművek gyorsasági versenyén csaptak le a rendőrök – drónfelvétellel megörökítve, ahogy lekapcsolják a szabálysértőket.