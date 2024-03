A vádirat lényege szerint a vádlott és párja 2007 óta éltek élettársként Jászladányban, kapcsolatukból egy közös gyermek is született az anya addigi három gyermeke mellé. A férfi azonban zűrös életet élt, többször volt már büntetve, és 2008-ban is egy büntetőügye folytán vonult börtönbe. E szabadságvesztéséből a férfi 2022 nyarán szabadult, mikor is újra felvette a kapcsolatot korábbi párjával, és próbált ismét viszonyt kezdeni vele.

A férfi először egy bicskával esett az asszonynak, majd a fotón látható nagykéssel torkon szúrta...

Forrás: Rendőrség

A nő azonban volt élettársa erőszakos természete miatt mindezt nem akarta, ám az asszony döntését a férfi nem tudta elfogadni. Folyamatosan zaklatta, gyötörte, lelkileg és testileg is bántalmazta, mígnem elérkezett 2022 karácsonya. A vádlott egy üzenetet küldött exének: „Ha nem leszel az enyém, megöllek!”.

További sikertelen ostromlás után a férfi 2022. december 30-án a nő jászladányi, József Attila utcai házához ment, ám a volt párja a többszöri kérés, könyörgés és követelés ellenére sem engedte be. A vádlott ekkor ingerült lett, benyomta a konyhába nyíló ablakot, ahonnan bemászott a házba, majd a nő szobájába. Se szó, se beszéd, a férfi ököllel többször arcon ütötte egykori asszonyát, majd elővette zsebéből a bicskáját, mellyel legalább ötször fejtájékon meg is szúrta, már ekkor fájdalmas és komoly sérüléseket okozva áldozatának.

A nőnek még volt annyi lélekjelenléte és anyai ösztöne, hogy a brutális támadást végignéző négy gyermekét menekülésre buzdította, akik mindannyian kiugrottak az ablakon és az egyik rokonukhoz rohantak segítségért.

A férfi olyan erővel szurkálta a nőt, hogy a bicska is eltört, ezért a konyhából kihozott egy méretes húsvágó kést, mellyel kivégezte a nőt.

A vádirat szerint a nyaka mindkét oldalán mély vágást ejtett a nyelő- és a légcsövén, melynek következtében az asszony rövid idő elteltével életét vesztette.

Az előkészítő ülésen az ügyész minden vádpontot kifejtett, ám, mivel a bűncselekmény a vonatkozó paragrafusok szerint tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést is eredményezhet, így a vádhatóság mértékes indítvány nem tett. A vádlott és védője elfogadta a vádirat minden pontját, és osztozott az ügyészi állásfoglalásban. Amikor pedig már több jelenlévő azt gondolta, hogy a bíróság kimondja az életfogytig tartó szabadságvesztésről szóló határozatát, a bíró nem fogadta el, elutasította, ahogyan dr. Nádor Zoltán fogalmazott „megtagadta” a jászladányi férfi bűnösséget beismerő nyilatkozatát.