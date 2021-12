A városban is gyűjtik a műanyag kupakokat, melyeket a közösségi háznál elhelyezett tárolóba lehet bedobni. Az elmúlt időszakban a mezőtúriak nagyon sokat helyeztek el abban, a közelmúltban el is szállították a gyűjtő tartalmát. A kupakok értékesítésével most egy nehéz helyzetbe került családot segítenek.