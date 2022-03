Ma nem egy technológiai fejlesztést jelentünk be, hanem azért vagyunk itt, mert egy szociális blokk újult meg, amely arra hivatott, hogy még jobb körülmények között tudják végezni a tevékenységüket az itt dolgozók – emelte ki Homolya Róbert.

A MÁV elnök-vezérigazgatója szerint hangsúlyos kérdés ez, hiszen a hatékony gyártás zálogai a munkavállalók. Ahogy arra Homolya Róbert rámutatott, a MÁV célja a vasúti hálózat és gördülőállomány versenyképességének megőrzése, valamint annak folyamatos és hatékony fejlesztése.

Jobb szolgáltatást kell adnunk a vasúton, hogy minél több utas válassza ezt a közlekedési módot – hangsúlyozta az elnök.

Ezt a célt szolgálja a cégcsoporton belüli, a vasúti járműgyártási rendszer ennek érdekében lezajlott átalakítása, a MÁV VAGON Kft. a kijelölt feladatait így még hatékonyabban tudja elvégezni.

– Szolnoknak továbbra is kiemelt feladata lesz e cél érdekében, jogosan használhatjuk azt a jelzőt, hogy ez a város a magyar vasúti gépgyártás központja, fellegvára – tette hozzá Homolya Róbert.

– Igazán komoly kijelentés ez, amit nagyon köszönünk – reagált Szalay Ferenc a vezérigazgató szavaira. Szolnok polgármestere szerint is van ennek alapja, hiszen komoly tradíciója van itt a vasúti gépgyártásnak, a jövőben is így lesz, a szakképzésben is szerepet kap ez az irány, ami alapja lehet a további fejlesztéseknek.

Szolnok gazdasági életének kiemelkedő cége a MÁV VAGON Szolnok Területi Központja. Több ezer család megélhetése kapcsolódik szorosan a vasúthoz, illetve ehhez az üzemhez, így minden fejlesztés nagyon fontos. Örülünk, hogy ez a szociális épület elkészült. A mellettünk lévő művelődési ház felújítását is tervezzük, ebben kérek majd a MÁV vezetőitől, szakembereitől együtt gondolkodást, együttműködést. Egy dolog biztos: Szolnokon jó helyen van a cégcsoport és annak dolgozói – tette hozzá végül a városvezető.