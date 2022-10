Környékbeliek is hozzájárultak a gyűjteményhez

Bár a rezsiárak emelkedése miatt még nem tisztázott a Tiszazugi Földrajzi Múzeum helyzete, ameddig viszont tudják, addig a szokásos módon fogadják a csoportokat és a látogatókat.

– Nemrégiben osztálytalálkozót szerveztek nálunk. Azok jöttek el hozzánk Martfűről, akik a hatvanas években egy bödönhajót húztak el hozzánk, melyet a Tisza alacsony vízállásánál találtak. Megkerestük azt a demizsont és fotókat is, melyeket a múzeumnak ajánlottak fel még abban az időben – mondta Béres Mária intézményvezető. Hozzátette: reméli a most felnövő generációk is vissza tudnak majd ilyenekre emlékezni.