A Csete Balázs Általános Iskola előtti facsoportra madáretető és madáritató került, ezek az iskola ablakaiból is jól láthatók, így a gyerekek közvetlen közelről figyelhetik az őszi, téli időszakban ott táplálkozó madarakat. Az énekesmadaraknak szánt odúkat, költőládákat pedig maguk a diákok szerelték fel a fákra. Mint azt Hajdú Tamás, az egyesület vezetője elmondta, elsősorban cinegék és verebek raknak fészket és nevelnek fiókákat az ilyen, úgynevezett B típusú odúkban.

A jászsági város eddig is sokat tett a természet védelméért, komoly, összetett környezetvédelmi programjuk van. Évek óta nem irtanak szúnyogot sem a városban.

A kisdiákok is részt vettek az odúk kihelyezésében

Fotós: Hajdú Tamás

– Tavaly az irtás helyett inkább szúnyogriasztót osztottunk. Nem volt könnyű meggyőzni az itt élőket, ám az egyre több madár, a visszatérő, újra megjelenő békák is azt jelzik, jó úton járunk – mondta dr. Ádám Mónika jegyző. – Van saját állatvédelmi szervezetünk, folytatjuk a fásítási programot, tavaly pedig környezetvédelmi elismerést is kaptunk. Örülök, hogy Madárbarát Település is lettünk.

Nem csak Jászkisér nyitott a programra. Hajdú Tamás szerint egyre több község, város érdeklődik a cím és az ezzel járó odú-, etető-, itató-, költőláda-telepítés iránt.

– A célunk az, hogy minden jászkunsági település madárbarát legyen. Így madárbarát lehet egész Jász-Nagykun-Szolnok megye, ez pedig egyedülálló lenne az országban – tette hozzá.

Az egyesület Szolnokon is folyamatosan helyez ki odúkat, a Széchenyi városrészben és a Tiszaligetben több tucatnyit telepítettek, ezekből csak idén mintegy ezer fióka repült ki, ezzel is gazdagítva a város élővilágát.