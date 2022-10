A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőri szolgálata fedezte fel a október hetedikén a csatorna nyugati ágában a keresztben kifeszített két, úgynevezett nyakzóhálót. Az ugyanis beleakadt az ellenőrzés végző halőrök csónakjába... A háló egyébként profi módon és elég trükkösen volt elhelyezve, hogy az egyébként belátható területen sem a parton elhaladók, sem a horgászok nem láthatták.

– A kollégák szóltak az esetről – számolt be a történtekről Planicska Ferenc halőrzési vezető. – De átgondolva a helyzetet, végül úgy döntöttünk, hogy a helyén hagyjuk a hálót. Felhívtam Busi László rendőr ezredest, a Tiszai Vizirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét az üggyel kapcsolatban, biztosított is számunkra két járőrt. Így összesen hét halőr és a két rendőr vett részt az akcióban. Donkó Péterrel, a KTVHESZ ügyvezető igazgatójával közben megbeszéltem, hogy jobb lesz, ha nem szolgálati kocsival, hanem civil autóval megyünk a helyszínre, hátha figyeli ott valaki, hogy jönnek-e a halőrök. Így is tettünk...

A legizgalmasabb hollywoodi akciófilmeket megidézve rejtőztek el, és vártak – hőkamerával és éjjellátó készülékkel felszerelkezve.

– Ahol a háló volt, a csatorna mindkét oldalán figyeltünk, de távolabb is őrködtünk, ahol egy csónak volt elhelyezve. Este negyed nyolckor vettük észre egy közelgő autó lámpáinak fényét. Megállt, a benne ülő két személy kiszállt, felfújtak egy gumicsónakot, és egyikük kievezett vele a hálóhoz, felszedte a halakkal együtt, míg másik a parton maradt. Húsz perccel nyolc előtt már pakoltak is be az autóba, mi pedig riasztottuk a közelben várakozó járőröket – idézte fel a rajtaütés eseményeit a halőrzési vezető.

– Mikor a rendőrök odaértek, már elindultak, de a járőrökkel együtt megállítottuk őket. Persze tagadták, hogy övék lenne a háló, azt állították, hogy találták...

Ráadásul a kifogott halak is előkerültek: az anyósülésen ülő férfi a lábánál dugdosta a zsákba rejtett öt darab, együttesen tizenegy kilónyi pontyot. De még ekkor sem akarta elismerni a tettüket, úgy kellett győzködni, hogy most már nincs értelme tagadni.

Főleg hogy az orvhalászok gépkocsiját átvizsgálva előkerült a két nyakzóháló, a gumicsónak és a gumiruha is...

Az elkövetőket az egyenruhások bekísérték a kiskörei vízirendészeti őrse, ahol kihallgatták őket, majd megindult ellenük az eljárás.

– Ez egy igen sikeres, nagyon jól szervezett elfogás volt, ahol mindenki pont a jó helyen volt a megfelelő időpontban, és annak is örülök, hogy a rendőrséggel is ilyen jól együtt tudtunk működni – összegezte a nem mindennapi történetet Planicska Ferenc.