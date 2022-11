– Mit ajánl a bizonytalanoknak, mit építtessenek, ha átállnának szilárd tüzelési módra?

– Hatékonyság szempontjából a beépített cserépkályhák hatásfoka a legjobb, utána a kandallóké. Amiket üzletekben értékesítenek, vaskályhák (dekoratív kinézetük miatt azokat is nevezik kandallóknak), egyaknás kivitelezésben mutatósak, de élettartamukat tekintve kevésbé tartósak. A legolcsóbb nem biztos, hogy a leggazdaságosabb. A jobb hatásfok érdekében még mindig a cserépkályha a legjobb, és vannak már olyan modern tűzterek, amelyekkel jól elnyújtható az égés.

– A takarékossági törekvés mellett a hagyománytisztelet, a dekoratív kivitelezés számít a megrendelőnek?

– Aki megengedheti magának, az törekszik mindháromra: szép is legyen, jó is legyen és spórolni is lehessen a fűtési szezonban.

– Egyre gyakrabban olvasni, hogy kemence- és kályhaépítő tanfolyamokat szerveznek. Ez konkurenciát jelent?

– Rövid idő áll rendelkezésükre. A képzések során a gyakorlatra nem helyeznek kellő hangsúlyt. A megrendelő majd eldönti, kit választ. Többször hívtak már olyan kályha javításához, ami „hamar munkával és tudással” készült.

– A kályhás egyébként nyomon követi egy-egy munkájának az utóéletét? Gondozza? Javítja?

– A jól elkészített kályhákat is felül kell vizsgálni időről időre. Volt, aki harminc év után hívott vissza, döbbenten láttam, milyen elhanyagolt állapotban volt a cserépkályha. Olyan ez, mint a drága autó. Azt is szervizelni kell. A kályhákra éppen ilyen odafigyelés szükséges. Csak kevesen törődnek ezzel, pedig életveszélyessé válhat, ha felszaporodik benne a sok hamu, ha évtizedek múlásával potyogni kezd a samott.

– A kemencéknek is divatja van...

– Építek azt is, de mindig elmondom, annak rosszabb a hatásfoka. Aki teheti, napjainkban kinti, kerti konyhát építtet. Javítani is hívnak, jártam régi építésű kemencéknél Szentetornyán, Gyomaendrődön. Vannak, akik ragaszkodnak ehhez a fűtési módhoz, mert használják sütéshez is. Akinek van, például örökségből, a régit nem dobja ki, rendbe tesszük.

– Hiába szeretnék én jó hatásfokú cserépkályhát, kandallót, ha olyan ingatlanban élek, ahol nincs kémény...

– A mi munkánk összefügg a kőművesével. Aki alternatív fűtésre vágyik, annak először kéményt kell építtetnie. Mostanában a nyaralókat is téliesítik, sőt, pár éve, amikor a gáz ára emelkedett, akkor sokan előre terveztek, megépítették a kéményt, és házaikba kályhák, kandallók, kemencék kerültek. Ennek a tendenciának a koronavírus vetett véget egy időre, ám most ismét felfutóban van az építési kedv. A kispénzű emberek is beruháznak, keresik a hordozható cserépkályhákat, vagy javításra hívnak.

– Tüzeléstechnikát is tanulni kell ezekhez a hajdan nagyanyáink által a mindennapokban is használt kályhák használatához. Rendelkezik modern korunk embere ilyen tudással?

– Megkopott az ilyen fajta ismeret. Akik félévszázados, omladozó kályháikat vaskályhára cserélik, már nem számolnak azzal, hogy például a vaskályhába kétszer annyi tűzrevaló kell... Nem biztos, hogy jól jár az illető, hiszen a tűzifának is egekben az ára. Az emberek zöme nem tud jól fűteni. Alap, hogy száraz fa kell. Aki most szaladgál vásárlási szándékkal, vizes fát kap. Az viszont leszurkosodik, berakódik, szennyezi a levegőt, büdös lesz a lakásban. Hiba, ha valaki rongyokkal akar fűteni. Az gázosodik, a gáz pedig hirtelen begyullad. Más összegyűjtött dióhéjat önt a tűztérbe. Elképesztő! Volt, aki a műanyag palackokkal akarta megoldani a fűtést. Felrobbantotta a kályháját. Olyan esetről is tudok, hogy szemetet tett valaki a tűzre, volt benne spray, szétrepesztette a robbanás a kályha széleit. Nem is gondolnánk, mi mindennel akarnak fűteni az emberek!

– Modern nyílászárók a levegőt se ki, se be nem engedik. Korunk háziasszonya páraelszívó nélkül nem főz otthonában. Jelent ez veszélyt azokban a háztartásokban (is), ahol cserépkályhával, kandallóval fűtenek?

– Baj lehet belőle. A kályha az égéshez, ha nem tud szívni oxigént, gond lesz a működéssel. Tilos egy kéménybe bekötni a gáz- és a vegyes fűtést. Hiába tiszta a kályha, a kémények ellenőrzése is fontos.

– Javítsa ki! Építse újjá! Építsünk újat! – melyikre van most nagyobb igény?

– A kisebb, javítással, takarítással járó munkák száma megnőtt. Van néhány, jobb módú megrendelő, ahol új kályha építésére van igény.