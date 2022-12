Véget ért a kerékpárút-hálózat fejlesztése Karcagon, amelyet a Széchenyi sugárúton csütörtökön Szepesi Tibor polgármester, dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselők, a kivitelező és a Magyar Közút képviselője adott át.

Szepesi Tibor polgármester beszédében elhangzott, egy 2016-ban kezdődött pályázat fizikai végéhez érkeztek el.

– Karcag közlekedésfejlesztése 2022-ben nagy fordulatot vett, hiszen a kerékpárutak elkészülésével, a parkolók létrehozásával, az utak javításával, a gyalogjárdák fejlesztésével átfogó programot kezdtünk. A kerékpárút a város szélét a közepével köti össze. A szakasz hossza nagyjából 10-12 kilométer, ebből 8 kilométert már korábban felújítottak, a többi újonnan készült. Ehhez vehetjük hozzá azokat a részeket, ahol a meglévő közúton kerékpáros sávokat alakítottak ki – fogalmazott a városvezető.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szerint Karcag történetének legnagyobb kerékpárút beruházása valósult meg.

– Az, hogy Karcag igazi biciklis város, jól mutatja, hogy a közalapítvány jótékonysági bálokon, magánvállalkozók adományokkal, adománygyűjtéssel is segítették, hogy bővüljön a kerékpárút-hálózat. Nagyon fontos a mostani felújítás, illetve új utaknak a kialakítása. Gratulálok mindenkinek, bízom benne, hogy Karcag közönsége örömmel és eredményesen fogja használni ezt a kerékpárutat – mondta a képviselő.

– Karcag fejlődik. Fejlődik az intézményhálózata, az iskolái, óvodái, bölcsődéje és a közlekedése is, hiszen az elmúlt években megtöbbszöröződött az autótulajdonosok száma – fogalmazott beszédében F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, aki szólt arról is, milyen jó dolog, ha van kerékpárút, tudjuk, hogy biztonságban vagyunk mi és a gyermekeink is.

– Ez nem egy egyszerű beruházás, a kerékpárút egy olyan beruházás, amely nemcsak kényelmet biztosít a karcagiaknak, az itt lakóknak, hanem személyi biztonságot az idősebbeknek, fiatalabbaknak és a gyermekeknek. Ilyen az, amikor egy település vezetése több mindenre gondol, nemcsak arra, hogy munkahelyek épüljenek. Köszönöm az előrelátó városvezetésnek, polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, a kivitelezőknek, a Magyar Közútnak a gyors és hatékony munkát – mondta a képviselő.