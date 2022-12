– Újabb jótékonysági akciót szervezett szombaton a Szandai Futóklub. Hogyan és milyen céllal zajlott?

– Ehhez most kifejezetten a Mikulás adta az apropót, idén a Hetényi Géza Kórház gyermekosztályának gyűjtöttünk. Kértük a szombati Mikulás-futásban résztvevőket és a támogatókat, hozzanak általuk már megunt, de jó állapotú, kedves plüssfigurákat. Így ez egy futással egybekötött jótékonysági akció volt, az összegyűjtött játékokkal pedig a kórház kis betegeinek gyógyulásához szeretnénk hozzájárulni, egy kis mosolyt csalva az arcukra.

– Mekkora sikerrel zajlott az akció, mennyi plüssfigura gyűlt össze?

– Pontosan nem számoltuk meg, de láthatóan sok száz darab. Három-négy zsákot szállítottunk ki hétfő délelőtt a kórházba, s azt gondolom, ezzel nagyon sok kisgyermek ünnepét, akár a Mikulást, akár a karácsonyt is valamelyest szebbé tehetjük.

– Terveznek még ilyen, vagy hasonló megmozdulást a közeljövőben?

– Idén már nem, hiszen nagyon sok jótékonysági akció zajlik jelenleg is a városban. A Hetényi Géza Kórház gyermekosztályának sem először gyűjtöttünk, ez már a második vagy harmadik alkalom volt. A Szandai Futóklub a civil szervezeteken keresztül folyamatosan adományoz ruhaneműket a rászorulóknak, de a menhelyi kutyáknak is rendszeresen gyűjtünk. Ezeket a futással egybekötött akciókat a jövő évben is folytatjuk majd, ezzel nem csak az adakozás, de az egészséges életmód, a társas sportolás szerepére is felhívjuk a figyelmet.