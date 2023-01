A Prima-díj szűkebb régiónkban is az egyik legjelentősebb elismerés, melyet a civil szféra javaslata és lakossági szavazatok alapján, egy szakmai grémium értékelésével megtámogatva ítélnek oda a legkiválóbbaknak. Így természetesen elengedhetetlen, hogy a többkörös szavazás elindításához ezúttal is minél több ajánlás érkezzen be vármegyénk egész területéről az irodalom, színház- és filmművészet, képzőművészet, tudomány, oktatás és köznevelés, építészet és építőművészet, sajtó, népművészet, zeneművészet, valamint sport kategóriában kiemelkedő teljesítményt nyújtó, díjazásra érdemesnek tartott személyekre, csoportokra.

Dr. Lits Józseftől, a VOSZ helyi szervezetének elnökétől megtudtuk, az önkormányzatoknak már kiküldték a felhívást, legtöbbjük reagált is már a levélre. Fontos lenne azonban, hogy magánszemélyektől, baráti társaságoktól, civil szervezetektől is minél több ajánlás érkezzen, hiszen ők ismerhetik legjobban a környezetükben dolgozó, saját területükön jeleskedő nagyszerűségeket, akik megérdemlik, hogy a közvélemény figyelme rájuk irányuljon.

Javaslatot bárki tehet, a jelölt nevét, elérhetőségét pár mondatos indoklással együtt megküldve a VOSZ-hoz (Szolnok, Óvoda út 2.) vagy szerkesztőségünkbe jövő péntekig, azaz január 13-ig!

Korábban már jelölt, de díjat nem nyert személyek is ajánlhatók.