Pom-pom lány, katona, unikornis, Pikachu vagy éppen az egyik legújabb sorozatból népszerű Wednesday. A farsang idején a gyermeki fantáziának alig lehet határt szabni. A szülők már hetekkel a nagy nap előtt a tettek mezejére lépnek és vagy vásárlásba, rendelésbe, esetleg szabásba-varrásba fognak. Nem meglepő, hogy a kedvelt szuperhősök sem mentek még ki a divatból, akadtak viszont egyedibb jelmezek is. Az egyik kisfiúnak például igazán élethűre sikeredett az oroszlánjelmeze, fején fonalbojtok sorakoztak sörényként. A szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola diákjai pénteken öltöztek be, az alsósoknak a kistornateremben tartották a felvonulást. Az iskolások osztályonként mutatkoztak be, a tombolahúzás után, az osztálytermekben szórakoztak tovább, ahol a pedagógusok játékos vetélkedővel készültek.

– Nevezhetjük akár farsangi projektnapnak is. A szülők süteményekkel, üdítőkkel készültek, a tanárok és a gyermekek már reggel átrendezték a termeket, a jó hangulat garantált ezen a napon – tudtuk meg Balasi Bernadette, intézményvezető-helyettestől.

A felsősök közül is bőven akadnak, akik jelmezt húztak, ők ugyancsak osztályonként, kisebb csoportonként vonultak péntek délután az aulába. A napot a már ilyenkor szokásos sulidiszkó zárta.