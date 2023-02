Tavaly ilyenkor számoltunk be a hírről, mely szerint a városi strand melletti tó köré futópályát tervez az önkormányzat. A fejlesztés már akkor aggodalmat váltott ki a természetbarátokból, akik a környezetet és a védett madarakat féltették. Volt olyan is, aki közbiztonsági okokból sem tartotta jó ötletnek a futókör helyszínét, de olyanok is szép számmal akadtak, akik üdvözölték az új sportolási lehetőséget. Mint kiderült, ezen ma már felesleges vitázni. A tervezett fejlesztés ugyanis nem valósul meg.