Elsőként a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikumának tanulója, Csernei Csaba vehette át 2023-ban Szolnok Város Ifjúsági díját. A 2020/2021-es tanévben iskolája diákönkormányzatának elnökévé választották. Aktívan szervezi a városi diákéletet, folyamatos kapcsolatot tart a város vezetésével, hogy elősegítse a szolnoki diákközösség fejlődését. Tavaly júniusban sikeres érettségi vizsgát tett, ugyanebben az évben közösségi tevékenységének elismeréseként a nevelőtestület neki ítélte a „Jól jártunk veled” díjat. Tanulmányait a 2022/2023-as tanévben technikusként végzi az intézményben. Az idei tanévben tovább folytatta diákönkormányzati tevékenységét, hiszen a tanulók ismét megválasztották vezetőnek. Szabadidejében lelkes tagja az „Ezerjó" Szentmiklós Néptáncegyüttesnek.

Annyira meglepett a döntés, hogy mikor megkaptam a hivatalos levelet alig tudtam elolvasni

– mesélte Csernei Csaba. – Szerintem igazán nagy elismerés minden fiatalnak, aki részesülhet ebben a méltatásban. A jövőben a Neumann János Egyetem Gépészmérnök szakára szeretnék felvételt nyerni, illetve, ha lehetőségem adódik az ottani diákéletben is több szerepet vállalnék.

Kiss Csongor József 12. évfolyamos tanuló, aki a Varga Katalin Gimnázium diákönkormányzatának elnöke. Tanulmányai során a korábbi elnök mellett is sokat tett az iskolai programok megvalósulásáért, színvonalasabbá tételéért, újító ötletei mindig megmutatkoznak. Csongor a Városi Diákok Tanácsában is aktív tag, így tehát szívügyének tekinti azt is, hogy a Szolnokon élő diákság, fiatalság is részese legyen a nekik szóló programokban. A fiatal számára a dráma és a színjátszás is nagyon fontos, a gimnáziumi évei alatt mindig nagy szerepet töltött be az Ádámok és Évák rendezvényen is. Kiváló vezetői képességekkel rendelkezik, amit az idei 24 órás vetélkedő csapatkapitányaként bizonyított, ahol csapatával elhozta az első helyezettnek járó kupát. Rendszeres és tevékeny tagja a diákparlamentnek.

– Számomra kimondottan felemelő érzés volt átvenni ezt a díjat – árulta el hírportálunknak Kiss Csongor József. – Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a város alkalmasnak ítélt erre a szerepre. A közösségszervezés és a programok lebonyolítása mindig is fontos szerepet töltötte be az életemben. Jó érzés számomra, ha részese lehetek egy-egy rendezvény megvalósításának. Az iskolában is folyamatosan tevékenykedem.

Nagyon érdeklődöm például a dráma iránt, ebből adódóan minden pénteken délután dráma szakkörön veszek részt. A jövőben szeretném ezt a képességemet fejleszteni, hiszen a Színház- és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakára jelentkeztem.

Kocsis Petronella Alíz az ifjúsági érdekképviselettel általános iskolás évei alatt ismerkedett meg. A Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola hetedik osztályos tanulójaként diákönkormányzati alelnök, majd nyolcadik osztályos korában elnök lett. Önkéntes munkáját középiskolás diákként is folytatta: 10. osztályos korában őt választották meg a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Turisztikai Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskola diákönkormányzatának elnökévé. Ennek köszönhetően ismerte meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Diákönkormányzatot, ahol 2018 januárjától programkoordinátori tisztséget töltött be, majd márciustól elnökként folytathatta tevékenységét egészen 2022 márciusáig. Ez idő alatt számos kulturális és közösségi tevékenységet hívott életre, többek között 2020. február 22-én megszervezte a hagyományteremtő „Csillagok Alatt” elnevezésű Megyei Diákbált Szolnokon. Az érettségi bizonyítványa megszerzése után 1 évig dolgozott a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesületnél. Munkáját, motivációját, elért eredményeit az egyesület az Év Önkéntese Csiga Díjjal jutalmazta 2018-ban. 2022. január 1-jétől a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja. Az egyik fő tevékenységi köre a diákönkormányzattal való kapcsolattartás, segítésük, találkozási pontok biztosítása számukra. Másodsorban a vármegyei delegált rendszer fejlesztése. Petronella jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója közösségszervező alapszakon.

Pont Budapestről érkeztem haza Tápiószelére, amikor megkaptam Szalay Ferenc polgármestertől a levelet, amiben az állt, hogy idén én is átvehetem Szolnok Város Ifjúsági Díját

– mesélte hírportálunknak Kocsis Petronella Alíz. – Igazán jólesett és nagy büszkeséggel töltötte el szívemet az elismerés. Mindez azért is volt rám ilyen hatással, mert diákéveim nagy részét ebben a városban tölthettem. Sajnos tanulmányaim miatt már igen kevés időt töltök a vármegyeszékhelyen, azonban mindig nagy örömmel térek vissza.