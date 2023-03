A település önkormányzata a Cívis Szociális Étkezési Központtal kötött szerződést a szolgáltatás ellátására. Polónyi László polgármester elmondta, elődjét, de őt is többen megkeresték már ilyen ügyben, mivel a környező településeken is működik ez a lehetőség. Ha pedig van rá mód, miért maradnának ki ebből a rékasiak, így egy korábbi testületi ülésen tárgyalták a témát és döntés is született a népkonyhai szolgáltatás megvalósításáról. A szerződés is megköttetett. Az étkezési központ munkatársai már felmérték az ételosztás leendő helyszínét is.

Az igényeket első körben csütörtökig lehetett Rékason benyújtani, és úgy tűnik, sokan szeretnének élni e lehetőséggel, mivel több mint kétszáz igénylőlapot adtak le. A szolgáltatás pedig a későbbiekben is kérhető. Az érintettek az ételt egyszer használatos műanyag dobozban vehetik majd át a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárnál.