Bejött az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése, miszerint vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is kialakulhatnak hirtelen érkező záporok, akár még jégeső is. Utóbbi Tószegen és Nagykörűben is hullott az égből.

Az autizmus világnapjára időzített akció során fontos üzenetekkel ellátott figurákat helyeznek a szolnoki padokra. Az üldögélő plüssök segítségével személyesebbé teszik az autizmussal kapcsolatos információk befogadását az átlagemberek számára.

Mérföldkő Jászfényszaru életében április másodika. Harminc évvel ezelőtt ezen a napon avatták újra várossá a települést. A Tavaszi Emlékhadjárat Díszszemléjével és ünnepi szentmisével emlékeztek a jeles évfordulóra szombaton.

Húsvétváró rendezvényre várta a legkisebbeket a szolnoki Bagolyvár Vadaspark szombat délelőtt. A programok között szerepeltek mókás ügyességi játékok, húsvéti kézműveskedés, nyuszisimogatás és tojásvadászat is.

Nemzetközi riport készült Újszilvás egyedülálló energetikai programjáról. A Feature Story News munkatársa, Pablo Gutierrez riportjához olyan magyar települést keresett, ahol új színt hoztak a környezetvédelembe, a megújuló energiaforrások alkalmazásába.

A martfűi református egyházközség tagjai egy emberként fogtak össze, hogy a templomot és annak környezetét megtisztítsák. A szorgos kezek rendezték a templomkertet és fertőtlenítették az épület berendezéseit is.

Európa legkeresettebb bűnözője volt az a magyar nő, akit 11 év után, Dominikán fogtak el a rendőrök. A debreceni nő közel két tucat bűncselekmény során társaival közösen mintegy 520 millió forintos kárt okoztak áldozataiknak.

Egy avasi oktatási intézményben készült ölni az a 17 éves fiú, aki terve megvalósításához fegyvereket szerzett, hasonlóan az Amerikai Egyesült Államokbeli esetekhez. Szerencsére azonban a miskolci fiú több nyomot is hagyott maga után a közösségi térben, így a rendőrség megelőzte a tragédiát.