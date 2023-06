Véget ért az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (AJKSZP), mely tizenhat évig szolgálta a helyi szakképzés ügyét. A projekt ünnepélyes záróeseményének szerda délután adott otthont a Szolnoki Szakképzési Centrum központi aulája.

A rendezvényen megtudhattuk, hogy a 2007 és 2023 között futó program Szolnokon is az esélyteremtést és a felzárkóztatást segítette a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium és a szakképző iskolák együttműködésének hála. Ennek révén hamar bebizonyosodott, hogy a legreménytelenebb helyzetből érkező, motiválatlan, addig tanulásra alig-alig képes fiatalok nagy részét piacképes szakmához lehet juttatni.

A záróeseményen köszöntő beszédet mondott Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója, aki szavaiban a program eredményeit méltatta.

– Különleges mérföldkő mindannyiunk számára ez a záróesemény, hiszen egy fejezet zárul most le. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program olyan lehetőséget biztosított számunkra, mely segített felfedezni és kibontakoztatni tehetségeinket. A program nemcsak szakmai tudást, hanem kreativitást is adott a benne résztvevőknek – fogalmazott Kalmár Andrea.

A vármegyeszékhelyünkön is megvalósult program néhány jógyakorlatát Csernyánszky Erzsébet programmentor osztotta meg az összegyűltekkel, majd dr. Hajdúné Kovács Tünde (Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium) és Sipos Edina (Szolnoki Szakképzési Centrum) AJKSZP programgazdák számoltak be az elmúlt tizenhat évről. „16 év a szakképzésben” címmel egy zárókiadványt is összeállítottak, melyet Csirke József szerkesztő mutatott be a közönségnek.