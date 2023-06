A KSH által közzétett 2022. népszámlálás adatai alapján múlt év októberében Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében összesen 356 457 fő élt.

A lakosság 15,1 százalékát (54 ezer fő) tette ki a 0-14 éves korosztályt. Az itt élők 63,1 százaléka (225 ezer fő) a 15-64 éves korosztályba tartozott. Az 55 éves és ennél idősebb lakos (78 ezer fő) a lakónépesség 21,8 százalékát tette ki.

Ha megnézzük az egyes településeket, azt látjuk, hogy a megyeszékhelyen az vármegyei átlagnál rosszabb a 0-14 éves gyermekek aránya: a lakosság mindössze 12 százalékát teszi ki, ezzel Szolnok a sereghajtók közé tartozik. Ugyanilyen arány jellemzi Martfűt, Tiszafüredet, Kunszentmártont és Kuncsorbát is.

A legnagyobb arányú gyerekszámmal kunhegyesi járásba tartozó Tiszabő és Tiszabura büszkélkedhet, előbbin 36 százalékát, utóbbin 30 százalékát teszi ki a lakosságnak az említett korosztály.

Az ország egyik legszegényebb településének tartott Tiszabőn évente mintegy 60-70 gyermek születik.

– Körülbelül 200, három év alatti él jelenleg a településen, miközben egyre csökken a kiskorú anyukák száma, ami jó hír. Az évek alatt egyébként is fokozatosan csökken a születésszám amiatt, hogy egyre többen tanulnak tovább. Tiszabőn 420 család él, ebből körülbelül 350 gyermekes, átlagosan 3-4 születik egy családban. Bár vannak még 10 gyerekes családok is, de ezek száma már csak a töredéke a például 20 évvel ezelőttinek – tájékoztatott Tasi Kriszta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi programvezetője.

Tiszabőn az általános iskolát is bővítették hét tanteremmel a közelmúltban a magas gyermeklétszám miatt, és elkészült a település első bölcsődéje is, ami a szülők mielőbbi munkába állását is segíti majd.

A gyerekek arányát tekintve második helyezett Tiszaburán is igencsak magas a lakónépességre vetített 14 év alattiak száma.

Tiszaburán jellemzően négy-öt gyermek születik családonként, sőt akadnak olyanok is, ahol akár kilenc gyermek is él. A település lakossága több mint háromezer fő, amelyből körülbelül nyolcszáz a 14 év alatti gyermek

– adott tájékoztatást Farkas László polgármester.

A listán e két települést jelentős lemaradással Jászladány követi a 14 éves és az alatti gyerekek 23 százalékos arányával.

Zagyvarékason, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászteleken 21 százalék az arányuk.

Valószínűleg a falusi csok is közrejátszik abban, hogy többen vállalnak gyereket és többen is költöznek be településünkre nagycsaládosok

– vélekedett Polónyi László, Zagyvarékas polgármestere. – Úgy tűnik, még mindig van mozgás, folyamatosan fogynak az eladó házak. Az ősszel az óvodát is hat csoporttal indítjuk, de lehet, hogy jövőre ezt is kinőjük.

Jászfelsőszentgyörgyön több tényező miatt magas a gyermekkorúak száma.

– Az elmúlt években a családi otthonteremtési kedvezmény is hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb a gyermekvállalási kedv. Emellett sokan vállalnak nevelőszülőséget a településen, ezért nagyon magas az állami gondozott gyerekek száma – mondta el érdeklődésünkre Zelenai Tiborné, polgármester.

Érdemes még megemlíteni Alattyánt és Csépát, ahol 20 százalék a 0-14 évesek aránya.

19 százalékos arány négy települést, 18 százalékos hármat, 17 százalékos hatot és 16 százalékos gyermekkorú lakos-arány nyolc települést jellemez. Általánosságban a kisebb településeknél mutatkozik nagyobb gyermekvállalási kedv.