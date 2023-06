Jelentős számban gyűltek össze a valamilyen formában feltuningolt autók a Tiszaligetben, tarka színfoltokat képezve a zöldben, de néhány kamion és motor is bemutatkozott. A nagyszabású, már hagyományokra visszatekintő találkozót idén immár tizennegyedik alkalommal rendezték meg.

A modern, nyugati gépkocsik mellett elég nagy számban jöttek össze felturbózott Ladák is, de egyéb old timer-nek számító járgányt is elhozott gazdája a programra.