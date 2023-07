– Még 1997-ben kezdtem el jótékonysági szolgálataimat a lelkipásztorság mellett Csap és Ungvár között – fejtette ki hírportálunknak Fodor Gusztáv református lelkész, a tiszaszentimrei szociális rendszer lelkészigazgatója.

– A hosszú évek során olyannyira fontossá vált számomra a jótékonyság, mint a levegővétel. 1998-ban egy hatalmas árvízzel álltunk szemben. A katasztrófa miatt több kamionnyi segélyt kaptunk, amit szétosztottunk, és akkor értettem meg, hogy ez az egyik küldetésem. Ugyanebben az évben egy nemzetközi segélyszervezet felkért, hogy a területi képviselője legyek Ukrajnában. Ez idő alatt a lelki szolgálatom mellett belenőttem egy jótékonysági szolgálatba is.

A legnagyobbaktól tanulhattam, és 2006-ban az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat megalakulásakor én is az alapító tagok között lehettem. Egy olyan nemzetközi jótékonysági háló részévé váltam, melynek tagjaival rendkívül jó kapcsolatokat ápolok a mai napig.

– Ezek az ismerősök és barátok mindig követnek engem oda, ahol éppen vagyok, jelenleg például Tiszaszentimrén. Tiszaszentimre minden társadalmi rétegét sikerült megszólítani a karitatív tevékenységeken keresztül. A helybéliek többsége folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy hogyan lehet támogatni az óvodát, az iskolát, a nyugdíjas-egyesületet, a helyi sportot, a polgárőröket, a szociális ellátórendszert és a nevelőszülői hálózatot.

– Tizenkét éve élek Tiszaszentimrén feleségemmel, Fodor-Csipes Anikóval, aki szintén lelkipásztor, és egyben a főnököm is – viccelődött Gusztáv.

– Ez egy ősi rend, amit nem szabad megtörni. A hosszú évek alatt mindketten megszerettük a települést a maga pozitív és negatív történéseivel együtt. Rájöttünk, hogy számtalan olyan helybéli él itt, akik ugyancsak jó szívvel és szeretettel gondolnak erre a kicsiny falura, úgy, mint mi. Éppen ezért többünkben megfogalmazódott a gondolat, hogy tehetnénk többet is a községért és a közösségért. Az elmúlt évek során olyan emberek kezdtek el egy állandó közösséget alkotni, akik rálátnak a település fontos területeire, ilyen az iskola, az óvoda, a sport és a szociális ellátórendszer. Azt gondolom, hogy a szeretet innen ismerhető fel a leginkább, hogy a másik embernek a javát keressük, és nem a sajátunkat.

Fodor Gusztáv református lelkész karitatív tevékenységükről beszélt

Fotó: Nagy Balázs

– Fürkésszük a lehetőségeket, hogy ezeket a társadalmi intézményeket hogyan tudjuk támogatni. A régi barátoknak köszönhetően Hollandiából és Németországból is számtalan adományt kaptunk, amelyeket a helyi közösségeknek és Ukrajnának adományozunk. Ennek az eredményes tevékenységnek az egyik titka a szeretet és a csapatmunka. Ha valami jót akarunk tenni a településen, akkor a helyi önkéntes közösségnek köszönhetően sikerül. Az ő áldozatos munkájuk nélkül hiába kapunk segélyt, ha nincs ki szétossza. Az önkéntesek segítségével Tiszaszentimrén és Újszentgyörgyön összefogással temetőt és közterületeket tisztítottunk, valamint folyamatosan kamionokat pakolunk le és fel, hogy a segélyek a lehető legjobb helyre kerüljenek – tette hozzá Fodor Gusztáv.

Rengeteg erőt merítenek a helybéliek a különleges „Lelki fröccsökből”

Négy településen is évek óta sikeresen működik az egyházközség kezdeményezése: időről időre úgynevezett „Lelki fröccsöt” tartanak a helyszíneken, ezzel is erősítve a helyi közösségek összetartozását.

– Őszintén szólva úgy érzem, hogy az egyházak üzenete sokszor elég nyomasztó tud lenni – fejtette ki véleményét a református lelkész.

– Fekete és fehér képet mutatnak, holott Isten egy színes világban helyezett el bennünket. Olyan dolgot szerettem volna elkezdeni, ami nem unalmas az emberek számára. Korábban meghirdettem egy úgynevezett bibliaórát, amire nem jött el senki… Aztán úgy éreztem, hogy valami újat kell kitalálni, amire az embereknek szükségük van. – Így jött a Lelki fröccs. Ezeken az összejöveteleken az emberek aktuális problémáikat érintő kérdésekkel foglalkozunk. Az összejövetelek négy településen, Tiszaszentimrén, Tiszaderzsen, Tomajmonostorán és Újszentgyörgyön is nagyon népszerűek. Ez utóbbi településrészen évekig nem volt egyházközség és egyházközösség sem.

Egyszer csak azonban azt tapasztaltuk, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk. A Lelki fröccsök annyira megerősítették a helyi közösséget, hogy a havi istentiszteleten sokszor húszan is összegyűlünk. Amire pedig még nagyon büszke vagyok református lelkészként, hogy mindez egy ökumenikus kis közösséggé alakult.

– Néha járnak hozzánk katolikus testvérek, és mi is ellátogatunk az ő istentiszteletükre, hiszen mindkét helyen kevesen vannak. Eszünkben sincs áttéríteni a másikat, egyszerűen csak segítjük egymást, és a szeretetünkkel átöleljük a másik vallás másságát is. A Lelki fröccsök lényege tehát az, hogy imádkozzunk egymásért, a helyi közösségek építéséért, és beszélgessünk olyan témákról, melyek az embereket érintő problémákat, történéseket járják körbe. Háromhavonta tartunk egy nagyobb összejövetelt is, amit „Nagy Fröccsnek” neveztünk el – zárta szavait nagy kacagások közepette Fodor Gusztáv.